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Solana (SOL) fiyatı neden düşüyor? SOL için alım fırsatı mı?

Solana (SOL) fiyatı neden düşüyor? SOL için alım fırsatı mı?
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Kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Solana (SOL) üzerindeki etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 9'a yakın değer kaybeden SOL, 156 dolar seviyesine geriledi. Piyasa değeri 77 milyar dolara düşen altcoin için teknik göstergeler negatif sinyal veriyor.

Kripto ekosisteminde yaşanan genel belirsizlik Solana üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Memecoin hareketliliğindeki azalma ve teknik göstergelerin negatif sinyalleri, SOL fiyatının önemli destek seviyelerinin altına inmesine neden oldu. Piyasa uzmanları, 150 dolar kritik destek seviyesinin kırılması durumunda düşüşün 127 dolara kadar sürebileceğini belirtiyor.

Solana Fiyatındaki Sert Düşüş Eğilimi Sürüyor

Solana piyasasında günlük bazda 3,42 milyar dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Bu rakam, bir önceki güne göre yüzde 152,86'lık artışa işaret ediyor.

Teknik göstergeler, Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) verilerinin fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor. RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine yaklaşması, satış baskısının artabileceğine dair endişeleri güçlendiriyor.

Uzun vadeli projeksiyonlar ise daha olumlu bir tablo çiziyor. Piyasa uzmanları, trend tersine dönerse SOL fiyatının önce 181,50 dolar direncini test edebileceğini, ardından 209 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Ali Martinez gibi önde gelen uzmanlar SOL fiyatının bu seviyeleri test etmesinin büyük bir alım fırsatı olduğuna dikkat çekti. 2025 yılı sonu için Solana fiyatı için 400 dolarlık bir hedef bulunuyor. Birçok analist, piyasa belirsizliğinin son bulması ve Solana ETF onayının da getireceği koşulda SOL için güçlü bir toparlanmayı ön görüyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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