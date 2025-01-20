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Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?

Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?
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Kripto piyasası, pazar günü yaşanan düşüşün ardından toparlanma sürecine girmişken, Bitcoin 109 bin dolarla yeni bir zirveye ulaştı. Öte yandan Solana'da büyük bir talep artışı gözlemleniyor. Akıllarda ise tek bir soru var: SOL fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?

Solana, haftaya yeni bir toparlanma dalgasıyla başlayarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini hedefliyor ve potansiyel olarak 300 dolar sınırını aşmayı amaçlıyor. Gün içi yaklaşık yüzde 7'lik bir kazançla, Solana 295 dolardan sonra yaşadığı düşüşten sonra 270 dolara geri dönerek toparlandı.

Pazar günü yüzde 3,68'lik bir kayıp yaşasa da, gün içindeki kazanç, boğa mumunu oluşturdu ve düzeltme sürecini etkili bir şekilde sonlandırdı. Bu durum, alıcıların kontrolü yeniden ele geçirdiğini gösteriyor. Düşük fiyat reddi ve yeni bir boğa rallisi başlarken, Solana 300 doları geçebilir mi?

Solana Fiyat Analizi

Günlük grafikte, yerel bir direnç trend çizgisinin üzerine yapılan boğa kırılımı net bir şekilde görülüyor. Bu kırılım, 175 dolar civarındaki çift dip dönüşümüyle güçlendiriliyor, bu da güçlü bir işarettir.

Alıcıların 200 EMA (Üssel Hareketli Ortalama) hattının üzerinde hakimiyet kurmasıyla, Solana son yedi günde etkileyici bir şekilde yüzde 58'lik bir fiyat artışı yaşadı. 169,22 dolardan başlayan fiyat, şu anda neredeyse yüzde 60 artmış durumda.

Boğa rallisi, son bir hafta boyunca günlük grafikte ardışık boğa mumları oluşturdu. Pazar günü yaşanan tüm zamanların en yüksek seviyesi ardından, günlük mum düşüşle kapanarak boğa mumlarının kesintiye uğramasına yol açtı.

Bununla birlikte, teknik göstergeler hala iyimser. Toparlanma sürecinde, 50 ve 20 EMA çizgileri pozitif yönde kesişerek yukarı yönlü ivmenin devam edeceğine işaret ediyor. Ayrıca, günlük RSI (Göreli Güç Endeksi) aşırı alım bölgesine girdi ve bu da boğa tahminlerini daha da güçlendiriyor.

SOL Fiyat Hedefleri

Fibonacci seviyeleri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, Solana için bir sonraki fiyat hedefleri 286 dolar ve 317 dolar. Bu, mevcut rallinin 300 dolar psikolojik seviyesini geçme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Solana için kritik destek seviyesi, yüzde 78.60 Fibonacci seviyesi olan 244 dolarlık yatay destek seviyesinde bulunuyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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