Solana (SOL) 2025 fiyat tahmini ve yorumlar

Solana ağı, bir yılı aşkın süredir kesintiye uğramadan faaliyet gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum ETF'si sağlayıcısı VanEck ise 2025 yılı sonunda SOL token'ı için 520 dolar gibi rekor bir fiyat öngörüyor.

VanEck, X platformunda yaptığı paylaşımda akıllı sözleşme platformu tahminlerinin, ABD'nin M2 para arzının genişlemesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Firma, Solana'nın geliştiriciler ve kullanıcılar arasında artan başarısının, gelecekte önemli fiyat artışlarına yol açacağına inanıyor.

VanEck, " Solana'nın piyasa değerinin yaklaşık 250 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz, bu da yaklaşık 486 milyon dolaşımdaki token'a dayanarak SOL fiyatının 520 dolar olacağı anlamına geliyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu ve analistler Matthew Sigel ile Patrick Bush'u etiketledi.

Solana, geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 105 oranında bir artış kaydederek şu an 197 dolardan işlem görüyor ve 19 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 293 dolara ulaşmıştı.

VanEck'in iyimser tahmini, Solana geliştiricilerinin blockchain'in, 2020 yılında faaliyete geçen geçmişinde kesinti olmadan geçirdiği en uzun süreyi kutlamasıyla geldi.

Son birkaç ayda SOL fiyatı, Trump'ın Kanada ve Meksika gibi ülkelere uyguladığı gümrük vergileri hakkında belirsizlik yaşanması nedeniyle oldukça dalgalandı.

Öte yandan, birçok büyük yatırım firması, Solana tabanlı ETF'ler başvurusu yaptı ve kripto borsası Coinbase de Solana vadeli işlem ticareti başlatma planlarını duyurdu.