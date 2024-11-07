Solana (SOL) 2025 fiyat tahmini: Tarih tekerrür edecek mi?

Solana rallisi, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle güçlü bir şekilde desteklendi. Sonuçlar daha henüz kesinleşmeden dahi, altcoin'in işlem hacmi üç ayın en yüksek seviyesi olan 8,33 milyar dolara yükseldi.

SOL, kendisine olan talebin güçlenmesiyle, şu anda son 20 gündeki ortalama işlem fiyatını ölçen 20 günlük üssel hareketli ortalamasının (EMA) üzerinde işlem görüyor.

Solana 2024-2025 fiyat tahmini

Öte yandan bir varlığın fiyatı bu önemli hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördüğünde, bu bir yükseliş sinyali olarak görülür. Mevcut piyasa duyarlılığının olumlu olduğunu ve ortalamanın üzerindeki son fiyat hareketinin yukarı yönlü ivmeye işaret ettiğini gösterir. Yatırımcılar bunu alım baskısının hakim olduğunun ve piyasanın kısa vadede yükseliş eğilimini sürdürebileceğinin bir işareti olarak yorumlar.

Ayrıca, Solana'nın yükselen Göreceli Güç Endeksi (RSI) de bu yükseliş görünümünü destekliyor. Haberin yazılış zamanı itibariyle göstergenin değeri 66,87'dir.

RSI göstergesi bir varlığın aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını ölçer. Gösterge 0 ile 100 arasında değişir ve 70'in üzerindeki değerler varlığın aşırı satın alındığını ve bir düzeltme yapılması gerektiğini gösterir. Öte yandan, 30'un altındaki değerler varlığın aşırı satın alındığını ve yakında bir toparlanmaya tanık olabileceğini gösterir.

RSI değerinin 66,87 olması, Solana rallisinin güçlü bir yukarı yönlü ivmeye sahip olduğunu ve alım baskısının muhtemelen fiyatı yükselteceğini gösteriyor. Ancak, henüz aşırı alım bölgesinde değil. Bu da daha fazla fiyat artışı için hala yer olabileceği anlamına geliyor.

Ancak, alım baskısının azalması ve kâr alımlarının yoğunlaşması halinde bu yükseliş görünümü geçersiz hale gelecektir. Solana son kazançlarını kaybederek 186,40 doların altına düşebilir ve potansiyel olarak 171,78 dolara ulaşabilir.