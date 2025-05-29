Solana odaklı Sol Strategies milyar dolarlık kaynak artırımı hedefliyor

Solana odaklı Sol Strategies milyar dolarlık kaynak artırımı hedefliyor
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Kanada merkezli Sol Strategies, Solana ekosistemindeki yatırımlarını güçlendirmek için 1 milyar dolara kadar kaynak artırımı izni aldı. Şirket yerel düzenleyicilerden onay alarak adi hisse senedi, varant ve borç senetleri ihraç edebilecek. Cypherpunk Holdings'ten dönüşen şirketin hisse değeri yüzde 2.000'den fazla artmıştı.

Sol Strategies'in büyük çaplı finansman hamlesi kripto yatırım dünyasında son dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Şirket yerel düzenleyicilerden aldığı onay ile çeşitli menkul kıymetler ihraç edebilecek. CEO Leah Wald, bu adımın hızla gelişen Solana ekosistemindeki fırsatlara hızlı yanıt verme kabiliyetlerini artıracağını belirtiyor.

Hisse Değeri 20 Kat Artan Sol Strategies Yeni Kaynak Peşinde

Sol Strategies'in büyüme planı, şirketin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği köklü dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bitcoin ve genel kripto varlıklara odaklanan Cypherpunk Holdings'ten Solana odaklı yatırım stratejisine geçiş, şirketin başarısında dramatik bir iyileşme sağladı.

Geçen ay şirketin ATW Partners ile imzaladığı 500 milyon dolarlık konvertibl tahvil anlaşması, büyük çaplı SOL alımları için gerekli kaynağı sağladı. Sol Strategies ilk dilim olan 20 milyon doların tamamını kullanarak 122.524 SOL satın aldı.

Şirketin hisse senedi değeri, Solana odaklı stratejiye geçişten bu yana yüzde 2.000'den fazla artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Google Finance verilerine göre hisseler 2,27 dolardan işlem görüyor.

CEO Leah Wald yaptığı açıklamada, "Temel raf izahnamesinin dosyalanması, hızla büyüyen Solana ekosisteminde gelecekteki fırsatlar ortaya çıktıkça sermayeye erişim konusunda bize esneklik sağlayarak büyüme stratejimizi destekliyor." dedi.

Şirket şu anda menkul kıymet ihracı için acil planları olmadığını ve böyle bir ihracı asla takip etmeyebileceğini de kaydetti. Bu yaklaşım, piyasa koşullarına göre esnek hareket etme imkânı sağlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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