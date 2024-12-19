Solana'nın memecoin'i trend olmayı başardı: Unicorn Fart Dust (UFD) nedir?

Solana ağı üzerinde geliştirilen meme tokenlar, sürprizlerle dolu bir yılı geride bıraksa da hala şaşırtmaya devam ediyor. Son günlerde dikkatleri üzerine çeken yeni bir token ise Unicorn Fart Dust (UFD). Bu token, Pump.fun platformunda bir şaka olarak ortaya çıkmıştı.

Gümüş ve altın yatırımları üzerine içerik üreten bir YouTuber olan Basement Ron, kripto paraların değerine dair şüphelerini göstermek amacıyla UFD'yi geliştirdi. "Değersiz tokenlar" fikriyle alay eden Ron, bu girişimiyle meme token topluluğunun ilgisini çekmeyi başardı. Token, piyasaya sürüldükten sonraki üç gün içinde büyük bir ilgiyle karşılandı ve değeri hızla yükseldi. Özellikle Unicorn Fart Dust gibi alaycı bir isim, meme trader'ların ilgisini çekerek UFD'nin piyasa değerini saatler içinde 150 milyon doları aştı.

Ron, UFD'nin başarısından yararlanarak kendi Bitcoin sakız makinesini eBay'de açık artırmaya çıkardı. Şu anda makineye 38 teklif yapılmış durumda ve fiyat 3.550 dolara kadar yükselmiş. Ron, YouTube'dan X platformuna geçerek token ile ilgili canlı yayınlarına devam ediyor ve UFD'nin popülaritesini artırıyor. Bu ilgi, token'ın yeni nesil Gen Z trader'larına hitap etmesini sağlarken, yaratıcısının bir "boomer" olması da mizah unsuru olarak dikkat çekiyor.

UFD coin yükselişi

Birçok meme token gibi UFD de yaratıcılarının şüpheciliğine rağmen yükseldi. İlk günlerde fiyatı hızla artan token, 200 milyon dolar piyasa değerini aşarak büyük cüzdanlar oluşturdu. Ancak bu kazançların çoğu henüz realize edilmedi. Token'ın mevcut piyasa değeri 169 milyon dolar seviyesinde ve fiyatı 0,15 dolarda konsolide olmuş durumda. Ancak UFD, 500 milyon dolar piyasa değerine ulaşma potansiyeline sahip bir varlık olarak görülüyor.

Bazı trader'lar token'a erken yatırım yaparak dramatik kazançlar elde etti. Örneğin, bir kullanıcı sadece 90 dolarlık yatırımını 48 saat içinde 3,25 milyon dolarlık bir değere çıkardı. Ancak bu kazanç daha sonra 2,5 milyon dolara düştü. Token'ın bu kadar hızlı yükselmesinin bir nedeni de, meme token dünyasında FARTCOIN'in yakın zamanda 1,12 dolar seviyesini aşmasıyla oluşan trend olabilir.

Raydium üzerindeki UFD havuzunda yalnızca 3,4 milyon dolar likidite kilitlenmiş durumda. Deneyimli trader'lar, bu düşük likidite nedeniyle fiyatın daha da şişirilebileceğini düşünüyor. UFD şu an 36 binden fazla Solana cüzdanında tutuluyor; bu, diğer meme tokenların aylarca süren pazarlama faaliyetleriyle başaramadığı bir hız.

Token'ın dağılımı da dikkat çekici. En büyük cüzdan toplam arzın sadece yüzde 4,8'ini elinde tutarken, geliştirici cüzdanı yalnızca yüzde 0,65'lik bir paya sahip. Bu durum, token'ın manipüle edilme riskini düşürerek güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca UFD'nin bir "rug pull" riski taşımadığı da belirtiliyor. Yaratıcısının kendi arzını satın almamış olması, token'ın daha az riskli bir yatırım aracı olabileceğini gösteriyor.

Unicorn Fart Dust, meme token dünyasında beklenmedik bir yıldız olarak yükselmeye devam ediyor. Ancak, hem fırsatlar hem de riskler barındıran bu yeni girişim, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir alan olmaya devam edecek.

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