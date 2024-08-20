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Solana'nın menkul kıymet statüsü mücadelesi sürüyor

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC, Cboe ile Solana'nın menkul kıymet statüsü üzerine yoğun tartışmalar yürütüyor. 19b-4 başvurularının kaldırılmasıyla başlayan bu süreç, yatırım dünyasında önemli yankılar uyandırdı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Solana tabanlı ETF'ler konusunda sektörü şaşırtan bir hamle yaptı. Cboe BZX borsası ile yapılan görüşmeler sonucunda, Solana'nın menkul kıymet statüsü tartışmaları yeniden alevlendi.

Solana ETF Onay Süreci SEC Kararını Bekliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Cboe BZX borsası arasında Solana ETF'leri konusunda kritik görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin odak noktasını, Solana'nın menkul kıymet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği oluşturdu.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre SEC ve Cboe yetkilileri, 19b-4 formlarının Federal Kayıt'a iletilmemesi hususunda anlaşmaya vardı. Bu durum, Solana tabanlı ETF'ler hakkındaki karar sürecinde SEC üzerinde oluşabilecek olası baskıyı önleme amacı taşıyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise daha önce Cboe'nin internet sitesinde ve Federal Sicil'de yer alan 19b-4 başvurularının artık görünür olmaması. ETF onayları için hem 19b-4 formunun kabulü hem de S-1 kayıt beyanlarının yürürlüğe girmesi gerektiğinden, bu gelişme sektörde yakından takip ediliyor.

VanEck ve 21Shares şirketlerinin Solana ETF başvuruları da bu süreçten etkilendi. VanEck'in S-1 kayıt beyanı hala SEC'in EDGAR sisteminde erişilebilir durumda iken, 21Shares'in beyanı arama sonuçlarında yer almıyor.

SEC'in daha önce Solana'yı mahkeme kayıtlarında menkul kıymet olarak nitelendirdiği biliniyor. Yaşanan bu durum, sektör temsilcileri için şaşırtıcı olmadı. Önümüzdeki dönemde, Solana'nın menkul kıymet statüsünde olmadığını savunan yeni başvuruların veya 19b-4 değişikliklerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

21Shares'in iletişim yöneticisi Audrey Belloff, konuyla ilgili yaptığı açıklamada düzenleyici süreç hakkında yorum yapamayacaklarını belirtti. Bununla birlikte Belloff, "Hem ABD'de hem de küresel ölçekte yatırımcıların kripto para birimlerine erişimini artırma konusundaki kararlılığımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin yasal engelleri aşıp işlem görmeye başlamasına rağmen, SEC'in Solana fonlarını onaylama konusunda çekimser davranması öngörülüyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci, mevcut yönetim altında Solana ETF'lerinin onay alma olasılığının bulunmadığını dile getirdi. Deneyimli ETF uzmanı James Seyffart ise "Solana fonunun piyasaya çıkması ancak 2025'te, Beyaz Saray ve SEC'te yönetim değişikliği olursa mümkün olabilir. Ancak bu da kesin değil." değerlendirmesinde bulundu.

SEC Solana'yı menkul kıymet olarak değerlendirirken, VanEck ise bu kripto para biriminin bir emtia olduğunu ve Bitcoin ile Ethereum'a benzer şekilde işlev gördüğünü savunuyor. Bu görüş ayrılığı, sektörde tartışmaların devam edeceğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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