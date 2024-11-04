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Solana kullanıcı sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Solana kullanıcı sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı
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Solana Blockchain ağı, Ekim ayında 123 milyon aktif adresle kendi rekorunu kırdı. Bu rakam, Eylül ayına kıyasla yüzde 42'lik bir artışı işaret ediyor. Ethereum ve diğer EVM zincirlerinin toplam 57 milyon aktif adres sayısı, Solana'nın bu alandaki başarısını vurguluyor.

Memecoin platformu Pump.fun'ın 30,5 milyon dolarlık aylık gelir elde ettiği Ekim ayında, merkeziyetsiz borsa Raydium'un işlem hacmi 30 milyar doları aştı.

Düşük Maliyetler Yüksek İşlem Hacmini Destekliyor

Solana ekosistemi, düşük işlem ücretleri ve yüksek performans özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre ağın aktif adres sayısı Ocak 2024'teki 12,7 milyon seviyesinden dokuz ayda on kat artış kaydetti.

İşlem hacmi açısından da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Pump.fun platformunda rekor sayıda yeni token piyasaya sürüldü. Raydium ise en yüksek aylık işlem hacmine ulaştı.

Uzmanlar, memecoin trendinin sürdürülebilirliği konusunda temkinli yaklaşım uyarısında bulunuyor. Buna karşın Solana'nın DeFi'den DePIN'e uzanan geniş uygulama yelpazesi, platformun geleceği için olumlu sinyaller veriyor.

Keyrock'un APAC bölgesi iş geliştirme başkanı Justin D'Anethan, Solana'nın ideolojik saflık yerine hız ve maliyet verimliliğine odaklandığını belirtiyor. Ethereum'un yüksek işlem ücretlerine karşın Solana'nın yapısı, özellikle yüksek frekanslı ve küçük hacimli işlemler için ideal bir ortam sunuyor.

Son olarak Solana'nın yerel kripto para birimi SOL, son 30 günde yüzde 12'lik artışla 161 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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