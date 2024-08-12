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Solana işlem hacmi düşerken Ethereum ve Base yükselişe devam ediyor

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Solana merkezli DEX'lerdeki (Merkeziyetsiz Borsa) işlem hacmi yüzde ondan fazla düşüş gösterirken, Ethereum ve Base'in işlem hacimleri sırasıyla yüzde on iki ve on bir oranında artış gösterdi. Bu dinamikler, yatırımcıların Blockchain teknolojilerine olan ilgisini ve güvenini nasıl şekillendirdiği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Son verilere göre Solana'nın merkezi olmayan borsalarındaki (DEX) işlem hacmi yüzde 10'dan fazla düşerken, Ethereum, Base ve Sui gibi rakip Blockchain ağları yükselişe geçti. Bu değişim, sadece işlem hacimlerini değil, toplam kilitlenmiş değer (TVL) ve kurumsal yatırımcı ilgisini de etkilerken, piyasanın geleceğine dair yeni sorular ortaya çıkardı.

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Kripto para piyasalarında ilginç gelişmeler yaşanıyor. DefiLlama'nın en güncel verileri Solana ekosistemindeki merkezi olmayan borsaların (DEX) işlem hacminde dikkat çekici bir düşüş olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 10'u aşan bu düşüş, diğer Blockchain ağları için tam tersi bir tabloyu işaret ediyor.

Ethereum, Base ve Sui gibi platformlar, aynı dönemde işlem hacimlerinde artış kaydetti. Ethereum yüzde 12, Base yüzde 11 ve Sui ise etkileyici bir şekilde yüzde 77'lik büyüme yaşadı. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, Ethereum 16,5 milyar dolarlık işlem hacmiyle zirvedeki yerini korurken, Solana 11 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Base ise 5,4 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Toplam kilitlenmiş değer (TVL) açısından da benzer bir tablo gözleniyor. Solana'nın DEX'lerindeki TVL 1,74 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ethereum bu alanda 6,44 milyar dolarlık bir değerle açık ara önde bulunuyor.

Bu gelişmelere rağmen kurumsal yatırımcıların ilgisinin Solana'ya kaydığına dair işaretler var. Zeta Markets'ın kurucusu Tristan Frizza, CoinShares verilerine dayanarak, büyük yatırımcıların Bitcoin'den altcoinlere, özellikle de Solana'ya yöneldiğini belirtiyor. Frizza, bu ilginin Solana ekosisteminde yenilikleri ve talebi artırabileceğini düşünüyor. Frizza ayrıca, gelecekteki büyümenin ekonomik şartlara ve düzenlemelere bağlı olacağını da vurguluyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, Solana'nın fiyatına da yansımış durumda. Son verilere göre Solana'nın değeri son 24 saatte yüzde 1,6 oranında düşerek 146 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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