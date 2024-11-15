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Solana ile memecoin ekosisteminde yeni dönem

Solana ile memecoin ekosisteminde yeni dönem
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Haberler
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Kripto para ekosisteminin yıldızı Solana, yeni token lansmanlarında ezici üstünlük sağladı. Platform üzerinde geçen hafta 181.000 yeni token piyasaya çıkarken, bunların yalnızca yüzde 1'i Raydium'da listelenmeyi başardı.

Kripto para piyasası hızla gelişmeye devam ediyor. Bitcoin (BTC) yeni fiyat rekorları kırarken Solana ağı, yeni token lansmanlarında yüzde 89'luk pay ile dikkat çekiyor. Bu başarının arkasında düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hızı bulunuyor.

Solana Platformunda Token Lansmanları Rekor Seviyeye Ulaştı

Solana ekosistemi geçen hafta 41 milyon işlem kaydetti. Bu yoğun aktivitenin ana itici gücünü pump.fun gibi lansman platformlarındaki memecoin projeleri oluşturuyor.

Köklü memecoin projeleri, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi büyük Layer 1 tokenlarının ardından en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer alıyor.

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin ETF'lerine yönelirken, perakende yatırımcılar Solana'nın memecoin pazarında yüksek getiri fırsatları takip ediyor. Platform, düşük maliyetler ve hızlı onay süreleri sayesinde yeni token lansmanları için tercih edilen merkez haline geldi.

Raydium'un sıkı listeleme kriterleri, token güvenilirliğini korumayı amaçlıyor. Bu seçici yaklaşım, platformun uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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