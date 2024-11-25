Solana hacmi ilk kez Ethereum'u ikiye katladı

Kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Solana ağı, merkeziyetsiz borsalardaki aylık işlem hacminde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşmayı başardı. Platform aynı zamanda 107,5 milyon aktif adres sayısıyla yeni bir rekora koşuyor.

Solana Ekosistemi Kasım Ayında Tarihe Geçti

Solana tabanlı token platformları pump.fun ve Raydium, kasım ayında sırasıyla 71,5 milyon dolar ve 182 milyon dolar ile rekor seviyede ücret geliri elde etti.

Düşük işlem ücretleri ve kullanıcı dostu yapısı, Solana'yı bireysel yatırımcılar için cazip bir platform haline getiriyor. 2025'teki olası boğa piyasasında likiditenin büyük kripto para piyasasından memecoin alanına doğru akacağını tahmin ediliyor.

Solana'nın yerel kripto parası SOL, son piyasa rallisiyle birlikte 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak 263 dolara ulaştı. Bu gelişme, Solana ekosisteminin büyüme potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor.