Solana fiyatında büyük sıçrama yaşanıyor

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 20'lik bir artış kaydeden Solana (SOL), piyasalarda dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Teknik göstergeler bu yükselişin genel piyasa hareketleriyle sınırlı olabileceğini işaret etse de güçlü trend göstergeleri SOL'un yüksek potansiyeline işaret ediyor.

Solana'nın İvme Kazanması Piyasaları Hareketlendirdi

Kripto para dünyasının dikkat çeken varlıklarından Solana (SOL), son bir haftada kaydettiği yüzde 20'lik değer artışıyla yatırımcıların radarına girdi. Bununla birlikte, uzmanlar bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda temkinli yaklaşım sergilemeyi öneriyor.

Teknik göstergelerin başında gelen BBTrend verilerine göre SOL'daki mevcut yükseliş hareketi kısa vadeli bir dalgalanma olarak değerlendiriliyor. Yakın zamanda -10 seviyesine kadar gerileyen BBTrend göstergesi, şu anda 2,53 değerine ulaşmış durumda. Bu toparlanma, piyasada alıcıların tekrar etkinlik kazandığına işaret ediyor.

Solana'daki hareketli ortalama (EMA) analizlerine bakıldığında, kısa vadeli göstergelerin uzun vadeli çizgilerin üzerine çıkması, yükseliş trendini destekler nitelikte. Bu teknik görünüm devam ettiği takdirde, SOL'un Mart ayından bu yana görülmeyen 210 dolarlık direnç seviyesini test etmesi bekleniyor.

Uzmanlar, SOL'daki mevcut yükselişin Bitcoin'in performansı ve genel piyasa koşullarıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Bu dış faktörlerin etkisinin azalması durumunda, fiyatın önce 179 dolar, ardından 165 dolar destek seviyelerine gerileyebileceği öngörülüyor.