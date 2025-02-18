Solana fiyatı neden düşüyor? Şimdi alım fırsatı mı?

Solana (SOL) fiyatı neden düşüyor?

Solana düşüşünün arkasında birden fazla neden yatıyor:

1. FTX İflas Tasfiyesinin Satış Baskısı

1 Mart'ta FTX'in iflas eden varlıklarından 11.2 milyon SOL (yaklaşık 2.06 milyar dolar değerinde) piyasaya girecek ve bu, mevcut dolaşımın yüzde 2.29'unu oluşturuyor. Bu SOL'lar daha önce Galaxy ve Pantera gibi kurumlar tarafından 64-102 dolar arasında düşük fiyatlarla satın alındı ve şu an büyük bir kâr potansiyeli taşıyor. Kurumların bu varlıkları nakde çevirmesi halinde likidite baskısı oluşabileceği konusunda endişeler var.

Zincir üstü işlem hacmi ve aktivite önemli ölçüde düştü. Eğer büyük yatırımcılar toplu satış yaparsa, piyasada yeterli alım talebi bulunmayabilir ve bu da fiyatların daha da düşmesine yol açabilir.

2. Meme Coin Ekosisteminin Çöküşü ve Güven Krizi

Solana, daha önce meme coin çılgınlığı (örneğin LIBRA) ile zincir üstü aktivitelerini artırmıştı. Ancak LIBRA ekibinin 107 milyon dolarlık likiditeyi çekip arbitraj yaptığı ortaya çıkınca, bireysel yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı ve Solana ekosisteminin spekülatif doğasına dair şüpheler arttı.

Zincir üstü merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi, ocak ayında 1.9 milyar dolardan şubat ayında 282 milyon dolara düşerek yüzde 85'ten fazla geriledi ve fonların hızla çekildiğini gösterdi.

3. Teknolojik Avantajların Zayıflaması ve Artan Rekabet

Solana'nın düşük işlem ücreti avantajı, Ethereum'un Layer2 çözümleri (Optimism ve Arbitrum gibi) ile rekabette zayıfladı. Ethereum ana ağı ile işlem ücretleri arasındaki fark 0.28 dolara kadar indi ve Solana'nın teknik üstünlüğü eskisi kadar ilgi çekici değil.

İşlem hacmindeki düşüş nedeniyle zincir üstü yakım mekanizması etkisiz kaldı, enflasyonist baskı arttı ve arz-talep dengesi bozuldu.

4. Piyasa Duyarlılığı ve Teknik Görünümde Bozulma

Teknik göstergeler, SOL'un günlük grafikte "daha düşük dipler ve daha düşük zirveler" çizerek aşağı yönlü bir trend izlediğini gösteriyor. MACD ölüm kesişimi verdi, RSI ise uzun süredir 40'ın altında ve piyasa duyarlılığı son derece kötümser.

Uzun vadeli yatırımcılar, hızla varlıklarını azaltıyor, yeni adres sayısındaki artış yavaşlıyor ve piyasaya yeni para girişi olmaması nedeniyle yatay seyir hakim.

Şimdi alım fırsatı mı?

FTX'in 1 Mart'ta piyasaya süreceği SOL'lar, büyük satış baskısına neden olabilir. Zincir üstünde likidite yetersizliği, düşüşleri daha da derinleştirebilir. Meme coin balonunun patlamasından sonra Solana, güveni yeniden inşa etmek için DeFi ve NFT gibi gerçek kullanım alanlarına odaklanmak zorunda. Ancak kısa vadede ekosistem verilerinde (TVL, aktif adresler gibi) toparlanma yavaş olacak ve fiyatları desteklemek için yeterli olmayabilir. SOL, 180 dolar kritik destek seviyesinin altına düştü. Eğer bu seviyeyi hızlıca geri kazanamazsa, 150-160 dolar bandına kadar gerileyebilir. Dolayısıyla satın alım işlemlerini gerçekleştirmeden önce tüm bu riskleri göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Öte yandan RSI göstergesi aşırı satış bölgesine yaklaştı. Eğer piyasa duyarlılığı düzelir ya da olumlu haberler (örneğin ETF onayı veya kurumsal yatırımlar) çıkarsa, kısa vadeli bir toparlanma yaşanabilir. Geçmiş verilere göre, SOL birçok kez 150-160 dolar bandında destek buldu. Eğer bu seviyede dengelenirse, dipten alım yapmak isteyen yatırımcıları çekebilir.

Solana'nın yüksek işlem kapasitesi (65.000 TPS) ve düşük işlem ücretleri, özellikle ödeme ve DeFi alanlarında hâlâ rekabetçi. Eğer teknik iyileştirmeler (örneğin Firedancer ağ optimizasyonu) kesinti sorunlarını çözerse, yeniden piyasa güveni kazanabilir.

Birçok kurum, Solana ekosisteminin hızla toparlanması ve kurumsal benimsemenin hızlanması halinde SOL'un 2025'te 300-350 dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.