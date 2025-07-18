Solana ETF'si staking özelliğiyle kripto ETF pazarını değiştiriyor

Solana ETF'si staking özelliğiyle kripto ETF pazarını değiştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

REX-Osprey Solana ETF'si lansmanından bu yana 222 milyon dolar işlem hacmi kaydetti. Fonun staking özelliği, Bitcoin ETF'lerinin aksine ağ ödüllerinden ek getiri sağlıyor. Yatırımcılar iki hafta içinde 69,7 milyon dolar net giriş yaptı. Anchorage Digital koruması güvenli yatırım ortamı sunuyor.

Kripto ETF pazarında yeni bir dönem başladı. Solana ETF'si, geleneksel Bitcoin ETF'lerinden farklı olarak staking özelliğiyle ek getiri sunuyor. Bu yenilik yatırımcıların fiyat artışından kazanç sağlamasına imkân sağlıyor. Ayrıca ağ doğrulama ödüllerinden de ek getiri elde edebiliyorlar.

Solana ETF'si 222 Milyon Dolar Hacimle Rekor Kırıyor

REX-Osprey Solana ETF'si 2 Temmuz'da piyasaya sürüldüğü ilk iki hafta içinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Fonun toplam işlem hacmi 222 milyon doları geçerken, yatırımcılar sadece bir gün çıkış yapmış durumda.

Solana ETF'sinin en büyük avantajı, dahili staking mekanizması sunması. Bu özellik, fonun SOL varlıklarını stake ederek ağ doğrulama faaliyetlerinden ödül kazanmasına olanak sağlıyor. Bitcoin'in proof-of-work konsensüs modeli nedeniyle Bitcoin ETF'leri benzer bir özellik sunamıyor.

Fonun güvenlik altyapısı da dikkat çekici özelliklere sahip. Anchorage Digital, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tek federal yetkilendirilmiş kripto bankası olarak fon yönetimi hizmetini sağlıyor. Bu ortaklık, düzenleyici uyumluluk açısından önemli bir güvence sunuyor.

Solana ETF'sinin başarısı, kripto ETF pazarında yeni bir trend başlattı. Ethereum ve Bitcoin ETF'leri aynı dönemde sırasıyla 1 milyar dolar ve 3 milyar dolar giriş toplarken, Solana ETF'si de kendi kategorisinde güçlü bir başlangıç yaptı.

Proof-of-stake tabanlı bu yenilik, ETF yatırımcılarının kripto varlıklardan elde edebileceği getiri potansiyelini artırıyor. Staking ödülleri, fonun toplam performansına önemli katkı sağlayarak yatırımcılara ek bir gelir kaynağı sunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek

Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'de çifte imza

Fenerbahçe'de çifte imza! İki yıldız isim İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi

Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi! Çile bitiyor
title