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Solana ETF için dört şirketten eş zamanlı başvuru

Solana ETF için dört şirketten eş zamanlı başvuru
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Cboe BZX borsası, dört önde gelen varlık yönetim şirketi adına spot Solana ETF başvurularını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundu. Geçen yıl reddedilen başvuruların, Trump yönetiminin kripto para dostu yaklaşımıyla 2025'te onay alma şansı artıyor. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin başarılı lansmanı, sektörde yeni beklentiler oluşturuyor.

Kripto para dünyasında yeni bir ETF dalgası yaklaşıyor. Cboe BZX Exchange Inc., Canary, Bitwise, 21Shares ve VanEck olmak üzere dört önde gelen firma için spot Solana ETF başvurularını SEC'e yeniden iletti. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Solana ETF Başvuruları Yeniden Gündemde

Spot Solana ETF başvuruları için kritik süreç başladı. SEC'in onayladığı 19b-4 başvuruları, ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra değerlendirme süreci resmi olarak işleme girecek.

Geçen yıl SEC'in talebiyle geri çekilen başvurular, Trump yönetiminin kripto para piyasalarına yönelik olumlu tutumu nedeniyle bu kez daha güçlü bir onay şansına sahip.

Ocak 2024'te Bitcoin ETF'lerini ve sonrasında Ethereum ETF'lerini onaylayan SEC'in Solana konusundaki tutumu merak ediliyor. Kurumun Solana'yı emtia veya menkul kıymet olarak nasıl sınıflandıracağı, başvuruların kaderini belirleyecek.

Sektör uzmanları, 2025'te bir Solana ETF onayının gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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