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Solana ekosistemine stratejik yatırım

Solana ekosistemine stratejik yatırım
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Solana'nın önde gelen stake sağlayıcılarından Sol Strategies, ParaFi Capital'den 19 milyon dolar tutarında borç finansmanı sağladı. Şirket, bu fonları Solana (SOL) stake operasyonlarını genişletmek ve validatör hizmetlerini geliştirmek için kullanacak. Bu hamle, firmanın bu hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci büyük finansman hamlesi olma özelliğini taşıyor.

Toronto merkezli kripto yatırım şirketi Sol Strategies, yatırımcılarına Solana ekosistemine dolaylı katılım imkanı sunuyor. Firma, Bitcoin madenciliği yatırımlarının fiziksel BTC tutmadan Bitcoin'e maruz kalma fırsatı sunması gibi bir model uyguluyor. Sol Strategies, aralık ortası itibarıyla 1,5 milyon SOL tokendan fazlasını stake ederek yaklaşık 330 milyon doları değerinde bir pozisyon yönetiyor.

Solana Stake Operasyonlarına Dev Sermaye Desteği

Sol Strategies, ParaFi Capital'e "teminatsız dönüştürülebilir tahvil birimleri" ihraç ediyor. Bu finansal araç, şirket hissesine dönüştürülebilen uzun vadeli bir borç enstrümanı özelliği taşıyor.

Sol Strategies'in dönüştürülebilir tahvilleri (CD), her biri 730 dolar değerinde olan tahvil birimlerinden oluşuyor. Her bir tahvil birimiyle birlikte, yatırımcılara 400 adet hisse alım hakkı veriliyor. Bu hisse alım hakları, yatırımcılara önümüzdeki beş yıl içinde şirket hisselerini 1,83 dolar sabit fiyattan satın alma imkanı tanıyor. Tahviller ayrıca yatırımcılara yıllık yüzde 2,5 oranında sabit getiri sağlıyor.

ParaFi Capital'in yönetici direktörü Ryan Navi, bu yatırımın Sol Strategies'in sınıfının en iyisi validatör hizmetleri sunmasını, etkili bir SOL hazine stratejisi uygulamasını ve Solana ağını desteklemesini sağlayacağını belirtti.

Firma geçen yıl CEO Leah Wald'ı işe aldığında, Solana ekosistemine odaklanma kararı almıştı. Sol Strategies pazartesi günü ayrıca stake genişlemesinin finansmanı için 18 milyon dolar tutarında bir kredi limiti aldığını duyurdu. Wald, aralık ayında firmanın Nasdaq'ta listelenmek istediğini belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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