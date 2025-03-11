Solana ekonomisinin büyük çöküşü gelirleri düşürdü

Kripto para dünyasının yükselen yıldızı Solana, memecoin furyasının sona ermesiyle ciddi bir gelir kaybı yaşıyor. Ocak ayında 55 milyon dolarla rekor kıran haftalık gelir, son verilere göre 4 milyon dolara kadar gerileyerek yüzde 93'lük düşüş kaydetti. Sadece ağ gelirinde değil, merkezi olmayan uygulama gelirlerinde ve kilitli toplam değerde de benzer düşüşler yaşayan Solana ekosistemi, memecoin piyasasındaki daralmanın sonuçlarıyla yüzleşiyor.

Solana Geliri Memecoin Furyası Sonrası Çöküşte

Solana Blockchain ağının haftalık geliri, Ocak ayında zirve yapan memecoin hareketliliğinin ardından keskin bir düşüş yaşayarak 4 milyon dolara kadar geriledi. DeFiLlama verilerine göre, Ocak ortasında tüm zamanların rekorunu kırarak 55 milyon dolara ulaşan haftalık gelir, son verilerde yüzde 93 oranında azaldı. Bu rakam, Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyelerden birini işaret ediyor.

Memecoin piyasasındaki daralmanın etkileri Solana ekosisteminde geniş çapta hissediliyor. Merkezi olmayan uygulamaların haftalık geliri de benzer bir düşüş sergileyerek, Ocak ortasındaki 238 milyon dolardan geçtiğimiz hafta 32 milyon dolara indi. Bu, yüzde 86'lık bir düşüşe tekabül ediyor. Verilere göre Solana'nın kilitli toplam değeri (TVL) de Ocak ayındaki 12 milyar dolarlık zirveden 6.4 milyar dolara düşerek yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

VanEck'in 5 Mart tarihli raporuna göre özellikle Pump.fun platformundaki memecoin ticareti, Solana Blockchain ağının gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. Dune Analytics verileri, Pump.fun'ın günlük gelirinin Ocak sonunda 15 milyon dolara ulaştığını, ancak 7 Mart'ta 800 bin dolara gerileyerek yüzde 95 oranında düştüğünü gösteriyor.

Memecoin furyası, Donald Trump'ın 18 Ocak'ta kendi adını taşıyan tokenı piyasaya sürmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı. Bunu takiben, Melania Trump da 20 Ocak'ta MELANIA tokenını lanse etti. Her iki token da başlangıçta yükseliş göstermesine rağmen, kısa sürede sert düşüşler yaşadı. Güncel verilere göre TRUMP, zirve değerinden yüzde 86 düşüşle 10.5 dolardan işlem görürken, MELANIA ise yüzde 95 değer kaybederek 0.95 dolardan alıcı buluyor.

CoinMarketCap verilerine göre memecoin piyasasının toplam değeri Aralık ayında 137 milyar dolarla tarihi zirvesini gördü. Yaşanan gelişmelerle birlikte meme kripto para piyasası o zamandan bu yana yüzde 68 değer kaybederek 44 milyar dolara geriledi. Solana'nın kendi token fiyatı da son haftalarda baskı altında kaldı ve Ocak ortasında ulaştığı 293 dolarlık rekor seviyeden yüzde 58 düşerek 122 dolara kadar geriledi.