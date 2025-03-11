Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

İmza an meselesi! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Solana ekonomisinin büyük çöküşü gelirleri düşürdü

Solana ekonomisinin büyük çöküşü gelirleri düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında meme kripto para furyasıyla haftalık geliri 55 milyon dolara ulaşan Solana, son verilere göre yüzde 93 düşüşle haftalık 4 milyon dolar gelire geriledi. Merkezi olmayan uygulama geliri ve kilitli toplam değer de önemli ölçüde azalan Solana ekosistemi, memecoin piyasasındaki daralmanın etkilerini derinden hissediyor.

Kripto para dünyasının yükselen yıldızı Solana, memecoin furyasının sona ermesiyle ciddi bir gelir kaybı yaşıyor. Ocak ayında 55 milyon dolarla rekor kıran haftalık gelir, son verilere göre 4 milyon dolara kadar gerileyerek yüzde 93'lük düşüş kaydetti. Sadece ağ gelirinde değil, merkezi olmayan uygulama gelirlerinde ve kilitli toplam değerde de benzer düşüşler yaşayan Solana ekosistemi, memecoin piyasasındaki daralmanın sonuçlarıyla yüzleşiyor.

Solana Geliri Memecoin Furyası Sonrası Çöküşte

Solana Blockchain ağının haftalık geliri, Ocak ayında zirve yapan memecoin hareketliliğinin ardından keskin bir düşüş yaşayarak 4 milyon dolara kadar geriledi. DeFiLlama verilerine göre, Ocak ortasında tüm zamanların rekorunu kırarak 55 milyon dolara ulaşan haftalık gelir, son verilerde yüzde 93 oranında azaldı. Bu rakam, Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyelerden birini işaret ediyor.

Memecoin piyasasındaki daralmanın etkileri Solana ekosisteminde geniş çapta hissediliyor. Merkezi olmayan uygulamaların haftalık geliri de benzer bir düşüş sergileyerek, Ocak ortasındaki 238 milyon dolardan geçtiğimiz hafta 32 milyon dolara indi. Bu, yüzde 86'lık bir düşüşe tekabül ediyor. Verilere göre Solana'nın kilitli toplam değeri (TVL) de Ocak ayındaki 12 milyar dolarlık zirveden 6.4 milyar dolara düşerek yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

VanEck'in 5 Mart tarihli raporuna göre özellikle Pump.fun platformundaki memecoin ticareti, Solana Blockchain ağının gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. Dune Analytics verileri, Pump.fun'ın günlük gelirinin Ocak sonunda 15 milyon dolara ulaştığını, ancak 7 Mart'ta 800 bin dolara gerileyerek yüzde 95 oranında düştüğünü gösteriyor.

Memecoin furyası, Donald Trump'ın 18 Ocak'ta kendi adını taşıyan tokenı piyasaya sürmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı. Bunu takiben, Melania Trump da 20 Ocak'ta MELANIA tokenını lanse etti. Her iki token da başlangıçta yükseliş göstermesine rağmen, kısa sürede sert düşüşler yaşadı. Güncel verilere göre TRUMP, zirve değerinden yüzde 86 düşüşle 10.5 dolardan işlem görürken, MELANIA ise yüzde 95 değer kaybederek 0.95 dolardan alıcı buluyor.

CoinMarketCap verilerine göre memecoin piyasasının toplam değeri Aralık ayında 137 milyar dolarla tarihi zirvesini gördü. Yaşanan gelişmelerle birlikte meme kripto para piyasası o zamandan bu yana yüzde 68 değer kaybederek 44 milyar dolara geriledi. Solana'nın kendi token fiyatı da son haftalarda baskı altında kaldı ve Ocak ortasında ulaştığı 293 dolarlık rekor seviyeden yüzde 58 düşerek 122 dolara kadar geriledi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim
Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title