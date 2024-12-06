Solana DEX devi düşük ücretlerle Coinbase'e rakip oluyor

Kamino eş kurucusu Marius Ciubotariu, yeni sistemin Coinbase gibi merkezi rakiplerinden çok daha hızlı çalıştığını belirtti. Platform, Solana Blockchain ağındaki sorunları çözmek için Pyth Network'ün gerçek zamanlı verilerinden yararlanacak.

Kamino Kullanıcılara Ekstra SOL Kazancı Sağlayacak

Kamino'nun beta aşamasındaki yeni takas özelliği, ağ tıkanıklığı ve hesap kilitleme limitleri gibi sorunlara çözüm getiriyor. Sistem, kullanıcı işlemlerini "arayıcılar" olarak adlandırılan özel botlara ileterek en iyi fiyat tekliflerini topluyor.

Platform başlangıçta Kamino Lend'in verimliliğini artırmak için geliştirildi. Tasfiye sürecini iyileştirmek amacıyla hayata geçirilen sistem, pahalı özel kodlar ve teşviklerden kaynaklanan ek maliyetleri ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar işlem yaparken istedikleri fiyat aralığını belirleyebilecek ve arayıcılardan SOL cinsinden ekstra kazanç sağlayacak. Beta sürümü şimdilik SOL ve USDC çiftiyle hizmet veriyor, yakın zamanda daha fazla token eklenecek.