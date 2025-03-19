Solana Blockchain ekosisteminde rekabet

Solana merkezli DEX (Merkeziyetsiz Borsa) Raydium, "LaunchLab" adlı yeni memecoin fabrikasıyla Pump.fun'a rakip olmaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, Pump.fun'ın Raydium'u değiştirmek için kendi AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı) çözümünü test ettiğinin keşfedilmesinden bir ay sonra geldi. 2024'te 154 milyon dolar takas geliri elde eden Raydium'un bu hamlesi, kripto para dünyasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyor.

Memecoin Dünyasının Yeni Oyuncusu Raydium Özel Platform Hazırlığında

Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa Raydium, memecoin oluşturma platformu Pump.fun'a karşı rekabeti artıracak adım attı. Raydium'un geliştirmekte olduğu "LaunchLab" platformu, Pump.fun'ın birkaç seçilmiş farkla oluşturulmuş bir versiyonu olacak.

Raydium çekirdek katkıda bulunanı InfraRAY, Pump.fun'ın AMM kodunun sızdırılmasının ardından Raydium'u değiştirmenin "stratejik bir yanlış hesaplama" olacağını belirtti. Bu açıklama, iki platform arasındaki gerilimin arttığını gösteriyor.

Raydium'un yeni platformu, benzer bir logaritmik bağlama eğrisine sahip olurken üçüncü taraf kullanıcı ara yüzlerinin ücretleri belirlemesine ve Raydium'un likidite havuzlarına doğrudan erişim sağlamasına olanak tanıyacak. Proje, raporlara göre birkaç aydır geliştirilme aşamasında bulunuyor.

Pump.fun, 69.000 dolarlık bir piyasa değerine ulaşan tokenlar için ikincil piyasa ticaretini desteklemek amacıyla Raydium'u kullanıyor. Bağlama eğrisi "doldurulduğunda" tokenlar otomatik olarak bir platformdan diğerine geçiş yapıyor.

Raydium oldukça kârlı bir merkeziyetsiz borsa konumunda bulunuyor. 2024 yılında takas gelirinden yaklaşık 154 milyon dolar elde eden Raydium'un, günlük gelirinin tüm likidite havuzları genelinde yaklaşık 1 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Pump.fun'ın yerel bir token başlatmayı planlıyor. RAY token, bu gelişmeler ışığında yüzde 5'in üzerinde artarak yaklaşık 1,67 dolara yükseldi.