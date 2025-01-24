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Solana Blockchain ağındaki stablecoin arzı rekor kırdı

Solana Blockchain ağındaki stablecoin arzı rekor kırdı
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Solana Blockchain ağında stablecoin arzı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aştı. Circle'ın USDC ihracı öncülüğünde gerçekleşen bu artış, ocak ayından bu yana yüzde 110'luk bir büyüme kaydetti. Bu gelişme, Solana ekosisteminin DeFi alanındaki gücünü pekiştirdi.

DeFiLlama verilerine göre Solana ağındaki stablecoin değeri ocak başından bu yana 5,1 milyar dolardan 10,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Ethereum'un 115 milyar dolarlık hacminin ardından dikkat çekiyor. BNB Chain 7 milyar dolar, Base 3,8 milyar dolar ve Arbitrum 3,1 milyar dolarlık hacme sahip.

Circle USDC İhracı Yeni Rekor Kırdı

Circle'ın Solana ağındaki USDC ihracı, bu büyümenin ana itici gücü olarak öne çıkıyor. Zincir üstü veriler, Circle'ın geçtiğimiz hafta yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde USDC ihraç ettiğini gösteriyor.

Solana'nın stablecoin arzının yaklaşık yüzde 80'ini (8 milyar dolar) USDC oluşturuyor. USDC arzı bu ay başından beri iki katına çıkarak 4,2 milyar dolardan 8,2 milyar dolara yükseldi. Tether'ın USDT'si ise ağdaki stablecoinlerin 1,96 milyar dolarını oluşturuyor.

Solana ekosistemindeki bu gelişme, Trump ailesi memecoinlerinin piyasaya sürülmesiyle daha da hızlandı. Bu artışın öncelikle TRUMP memecoinine yönelik ilgisinden kaynaklandığını belirtiliyor.

Bu gelişmeler, Solana'nın yerel tokenının 260 doların üzerinde rekor seviyeye ulaşmasını sağladı. Memecoin işlemlerindeki artış nedeniyle ağın günlük işlem ücretleri 33 milyon doları aştı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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