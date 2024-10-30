Solana Blockchain ağında yeni dönem: FDUSD global yolculuğuna devam ediyor

Hong Kong merkezli First Digital Trust, FDUSD stablecoinin Solana Blockchain platformuna entegrasyonunu duyurdu. Yüksek işlem kapasitesi ve düşük gecikme süreleri ile dikkat çeken Solana, FDUSD için yeni bir büyüme fırsatı sunuyor. Bu hamle, stablecoinin küresel erişimini artırırken finansal işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor.

FDUSD Solana'ya Adım Atıyor: Daha Hızlı ve Erişilebilir İşlemler Yolda

Hong Kong merkezli dijital varlık hizmet sağlayıcısı First Digital Trust, önemli bir adım atarak FDUSD stablecoininin Solana Blockchain ağına entegre edileceğini açıkladı. Bu gelişme, şirketin dijital para biriminin kullanım alanını genişletme stratejisinde yeni bir dönem başlatıyor.

Ethereum ve BNB Chain platformlarında halihazırda aktif olan FDUSD, Solana'nın sunduğu teknik üstünlüklerden yararlanmayı hedefliyor. First Digital Trust yetkilileri, Solana'nın yüksek işlem hacmi ve minimal gecikme sürelerinin, anlık ödeme sistemleri için ideal bir ortam sağladığını vurguladı.

2023'te piyasaya sürülen ve Hong Kong'un dijital varlık düzenlemelerine tam uyum sağlayan FDUSD, değerini ABD Hazine bonoları ve banka mevduatlarıyla koruma altına alıyor. Stablecoin, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla dördüncü büyük stablecoin konumuna yükseldi. Şu anda Ethereum, BNB Chain ve Sui Network'te işlem gören FDUSD'nin piyasa değeri 2,5 milyar doları aştı.

Bu başarıda, Binance'in FDUSD ile Bitcoin ve Ethereum alım satımlarında sunduğu komisyon indirimleri önemli rol oynadı. First Digital Trust, FDUSD'yi uluslararası piyasalarda daha erişilebilir kılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.