Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt

Kürşad Zorlu kendisine yönelik eleştirilere böyle yanıt verdi

Solana Blockchain ağı yeni rekorlar kırılıyor

Solana Blockchain ağı yeni rekorlar kırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana ağı üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa (DEX) Meteora, ocak ayında ulaştığı 33 milyar dolarlık işlem hacmiyle küresel pazar payının yüzde 9'unu ele geçirdi. Platform, bir önceki aya kıyasla 33 kat büyüme gösterdi. Bu performans, Solana Blockchain ağının DeFi alanındaki etkinliğini ortaya koyuyor.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında önemli bir atılım gerçekleştiren Meteora, aralık ayındaki 990 milyon dolarlık işlem hacmini 33 kat artırarak küresel çapta ilk beş DEX arasına yerleşti. Bu başarı, Solana'nın yeni coin lansmanları için tercih edilen platform olma konumunu da güçlendiriyor.

Merkeziyetsiz Borsalar Arasında Güç Dengesi Değişiyor

Solana tabanlı Meteora'nın hızlı yükselişi, platformun önceki en yüksek hacim rekoru olan 4,5 milyar doları önemli ölçüde aştığını gösteriyor. Bu gelişme, Solana ekosisteminin DeFi alanındaki büyüyen etkisini yansıtıyor.

İlk beş DEX arasında üç platformun Solana üzerinde faaliyet göstermesi, ağın son haftalardaki gelişimini vurguluyor. Trump ile ilgili token işlemleri 24 saatlik hacme yaklaşık 300 milyon dolar katkı sağlarken, SOL/USDC işlem çifti 182 milyon dolarlık günlük hacimle liderliğini sürdürüyor.

Yeni coinlerin yüzde 96'sının Solana üzerinde piyasaya sürülmesi, platformun popülerliğini gösteriyor. Conor Grogan'ın analizine göre 2025 sonuna kadar 100 milyondan fazla tokenın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum, 2017-18 altcoin sezonundaki 3.000 coin sayısıyla karşılaştırıldığında, piyasanın sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
img

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
img

El hareketini neden yaptığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı ayağa kaldıran 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiası

Rusya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.