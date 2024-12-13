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Solana Blockchain ağı geliştiricilerin yeni tercihi oldu

Solana Blockchain ağı geliştiricilerin yeni tercihi oldu
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Electric Capital'in son raporuna göre Solana ekosistemi yüzde 83'lük rekor büyüme ile dikkat çekiyor. Kripto dünyasına bu yıl katılan 39.148 yeni geliştiricinin 7.625'i Solana'yı tercih etti. Bu artış, 2016'dan bu yana ilk kez bir Blockchain ağının Ethereum'dan daha hızlı büyümesini gösteriyor.

Kripto ekosisteminde yaşanan geliştirici hareketliliği, sektördeki değişimi yansıtıyor. Electric Capital'in raporu, Solana'nın yanı sıra Aptos, Base, Bitcoin (BTC) ve Internet Computer gibi platformların da önemli sayıda yeni geliştirici çektiğini belirtiyor.

Solana 7 Bin Yeni Yazılımcı Kazandı

Solana Blockchain ağı, memecoin rallisinin tetiklediği kullanıcı aktivitesi artışı ve Pump.fun gibi platformların sağladığı kolaylıklarla geliştiriciler için cazibe merkezi haline geldi. Ethereum hala küresel ölçekte en büyük geliştirici topluluğuna sahip Blockchain ağı konumunu koruyor.

Rapora göre 2024'te Aptos, Base, Bitcoin, Internet Computer, NEAR, Polkadot Polygon, Starknet ve Sui'nin her biri 1.000'den fazla yeni geliştirici kazandı. BNB, Optimism, Scroll, Stellar ve TON ise 500'er yeni geliştiriciyi ekosistemlerine dahil etti.

Blockchain teknolojisi giderek daha fazla yazılımcının ilgisini çekiyor. Bu büyüme, sektörün olgunlaşmaya ve çeşitlenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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