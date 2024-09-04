Solana ağında yeni dolandırıcılık tehlikesi

Kripto para yatırımcıları için yeni bir risk ortaya çıktı. Solana Blockchain ağındaki yeni bir dolandırıcılık yöntemi, kullanıcıları tedirgin ediyor. Dolandırıcılar, Kalıcı Yetkilendirme özelliğini kullanarak kullanıcıların tokenlarını yakıyor. Bu durum, Blockchain teknolojisinin güvenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Blockchain güvenlik uzmanları, kullanıcıları bu yeni tehdide karşı kullanıcıları uyarıyor ve önlem almaya çağırıyor.

Token Yakma Tehdidi Solana Kullanıcılarını Tedirgin Ediyor

Solana ağında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntem, Solana'nın Token 2022 standardında bulunan kalıcı yetkilendirme özelliğini kötüye kullanıyor. Dolandırıcılar, bu özellik sayesinde kullanıcıların satın aldığı tokenları, işlemden saniyeler sonra yakabiliyor.

Jupiter'in Çekirdek Çalışma Grubu üyesi Slorg, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir token için takas yapıyorsunuz ve cüzdan geçmişi aldığınızı onaylıyor. Ancak içeri baktığınızda hiçbir şey bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Bu durum, birçok kullanıcının başına gelmeye başladı.

Belirli bir basım için tüm "Token hesapları" üzerinde sınırsız yetkilendirme ayrıcalıkları veriyor ve tokenları sınırsız bir şekilde yakma veya transfer etme imkânı sağlıyor.

Solana, Kalıcı Yetkilendirme özelliğinin birkaç meşru kullanım alanı olduğunu açıklıyor. Bu özellik, yanlışlıkla gönderilen tokenların geri alınmasında, gerektiğinde erişimi iptal edilebilen tokenların oluşturulmasında ve yaptırım kurallarına uygunluğun sağlanmasında kullanılabilir. Ayrıca otomatik ödemeler ve geri ödemeler için de kullanılabilir. Solana, bu özelliğin "çift taraflı bir kılıç" olduğunu ve kötüye kullanılabileceğini de kabul ediyor.

Slorg, dolandırıcıların tokenları yakma nedenlerini ise "İlk neden, genel bir kargaşa yaratmak. Bazen dolandırıcılar sadece yıkım ve kaos görmek istiyor. İkinci neden ise dolaşımdaki token miktarını azaltmak. Eğer birisi satamıyorsa, fiyat düşmeyecektir." sözleriyle ifade etti.

Bu yeni dolandırıcılık yöntemi, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarının sürekli evrildiğini gösteriyor. Kullanıcıların, özellikle yeni token özellikleri geliştirildikçe, her zaman dikkatli olmaları ve işlem yaparken tüm metinleri okumaları gerekiyor.

Jupiter ve RugCheck gibi platformlar, bu uzantının açık olduğunu gösteren göstergeler oluşturdu. Ancak Slorg, "Her token için titiz bir inceleme yapmak çok kritik. Asla sapmadığınız bir rutininiz olsun ve takas yaparken tüm metinleri okumak için zaman ayırın" diyerek kullanıcıları uyarıyor.

Bu gelişmeler, Blockchain teknolojisinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Kripto para yatırımcıları ve kullanıcılar, bu tür tehditlere karşı daha fazla bilinçlenmeye ve güvenlik önlemlerini artırmaya ihtiyaç duyuyor.