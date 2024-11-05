Solana ağında PNUT memecoin furyası: Elon Musk'ın paylaşımı piyasayı salladı!

Sosyal medyada viral olan videolarıyla bilinen ünlü sincap Peanut, sahibi Mark Longo tarafından trajik bir kazadan kurtarılmış ve evde büyütülüyordu. Ancak, birkaç isimsiz şikayetten sonra, New York Şehri Çevre Koruma Departmanı evini ziyaret etti ve Peanut'a ve Fred adlı bir rakuna el koydu. Hayvanların daha sonra kuduz şüphesiyle zorla uyutulduğu iddia edildi.

Peanut'ın anısına sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı, kullanıcılar NYSDEC yetkililerinin hesap vermesini talep ederek, sincabın mükemmel koşullarda yaşadığını ve insanlar için tehlike oluşturmadığını iddia ederek, kuduz bilgilerine dair şüphelerini dile getirdi.

Olay, özellikle hayvan hakları aktivistleri ve sıradan insanlar arasında yaygın bir kamuoyu tepkisine neden oldu. Elon Musk da durum hakkında yorum yaparak yetkililerin eylemlerini "çılgınca ve zalimce" olarak nitelendirdi ve Donald Trump'a oy vermeyi önerdi.

İşte olayları ateşleyen fitil de bir bakıma Musk'ın paylaşımları oldu.

Memecoin rallisini ateşledi!

Sincap Peanut ve rakun Fred anısına token'lar Solana ağı üzerinde yükselmeye başlayınca, bu tarz temalı yeni memecoin'ler de piyasaya sürüldü. Özellikle Peanut the Squirrel (PNUT), iki günde 300 milyon dolarlık işlem hacmine ve 200 bin işleme ulaşarak rekor kırdı.

Peanut'ın popülaritesi, diğer blockchain platformlarında benzer tokenların ortaya çıkması için bir itici güç görevi gördü. Böylece, BNB Smart Chain'de 80 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşan ve işlem hacmi 110 milyon doları aşan başka bir Peanut temalı meme coin ortaya çıktı. Yeni bir token olmasına rağmen, hızla ilgi gördü.

Seçim öncesi ve sonrası her şey olabilir

Viral olayların blokzinciri varlıklarına dönüştürülmesi olgusu yeni bir şey değil. Ancak, Peanut ve Fred ile ilişkilendirilen tokenların başarısı, memecoin piyasasının sosyal medya trendlerine ve olaylara yönelik kamuoyunun duygusal tepkilerine ne kadar yakından bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

ABD seçimleri yaklaşırken, kripto meraklıları ve memecoin yatırımcıları muhtemelen düzenleyici değişikliklere daha fazla dikkat edecekler. Analistler, bu tür token sahiplerine olası dalgalanmalara hazırlıklı olmalarını ve yatırımcılara seçimlerden sonra piyasa yönlerinin erken göstergeleri olarak hizmet edebilecekleri için politik sinyallere dikkat etmelerini tavsiye ediyor.