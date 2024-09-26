Singapur Mahkemesi WazirX krizine el attı

Kripto para dünyası, WazirX'in yaşadığı büyük hack olayının şokunu atlatmaya çalışıyor. Hindistan merkezli borsa, 230 milyon dolarlık kayıpla sarsılırken Singapur Yüksek Mahkemesi'nden gelen karar sektörde umutları artırdı. Mahkemenin WazirX'in ana şirketi Zettai Pte Ltd'ye tanıdığı 4 aylık yeniden yapılanma süresi, borsanın geleceği için kritik öneme sahip. Bu süreçte WazirX, kullanıcı varlıklarını koruma ve güveni yeniden inşa etme mücadelesi verecek.

WazirX Kullanıcıları İçin Kritik 4 Ay Başlıyor

WazirX, 18 Temmuz'da Ethereum ağındaki çoklu imza cüzdanını hedef alan ve muhtemelen özel anahtar ihlalinden kaynaklanan bir saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 230 milyon dolardan fazla kripto varlık çalındı. Borsa, aynı gün para çekme işlemlerini askıya aldı ve birkaç gün sonra tüm platformda işlemleri dondurdu.

Singapur Yüksek Mahkemesi'nin verdiği 4 aylık yeniden yapılanma süresi, WazirX için hayati önem taşıyor. Bu süre zarfında şirket, borçlarını yapılandırma ve kullanıcı varlıklarını koruma planını uygulamaya koyacak. WazirX kurucusu Nischal Shetty yaptığı açıklamada "Mahkemenin kararı, çözüm, geri kazanım ve yeniden yapılanma yolunda odaklanmamızı sağlayacak." dedi.

Blockchain analiz firması Elliptic raporuna göre saldırının Kuzey Kore destekli hacker grubu Lazarus tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Bu grup, yüksek profilli hack olaylarıyla tanınıyor. Saldırganlar, çalınan fonları 13'er milyon dolarlık dilimler halinde ABD yaptırımlarına tabi kripto karıştırıcı Tornado Cash'e aktarmaya devam ediyor. Onchain analitik platformu Arkham'a göre saldırgan şimdiye kadar 161 milyon dolar değerinde Ethereum'u kripto karıştırıcıya transfer etti.

Bu siber saldırı, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Borsalar ve kullanıcılar, dijital varlıklarını korumak için daha sıkı önlemler alma ihtiyacıyla karşı karşıya. WazirX, mahkemenin koşulları kapsamında cüzdan adreslerini kamuya açık hale getirecek, kullanıcı sorularını yanıtlayacak ve finansal bilgilerini paylaşacak.

Öte yandan Binance ile WazirX arasındaki ilişki de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Binance geçtiğimiz hafta, WazirX'i herhangi bir şekilde sahiplenmediğini, kontrol etmediğini veya işletmediğini tekrarladı. Binance, Shetty'i Yüksek Mahkeme'ye sunduğu iki ayrı yeminli ifadede "yanıltıcı beyanlarda" bulunmakla suçladı.

Kripto para sektörü, WazirX'in bu zorlu süreçten nasıl çıkacağını merakla bekliyor. Borsanın toparlanma süreci, diğer platformlar için de önemli dersler içerebilir. Kullanıcı güvenini yeniden kazanmak ve sektörün güvenilirliğini artırmak için atılacak adımlar, kripto para dünyasının geleceğini şekillendirebilir.

Bu olay, kripto para düzenlemeleri konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. Düzenleyici kurumlar, benzer olayların önüne geçmek ve yatırımcıları korumak için daha sıkı kurallar getirmeyi düşünüyor. WazirX vakası, sektörün kendi kendini düzenleme yeteneğini sorgulatırken, devlet müdahalesinin gerekliliği konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.