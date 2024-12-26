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Singapur kripto para merkezi olma yolunda liderliğe oynuyor

Singapur kripto para merkezi olma yolunda liderliğe oynuyor
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Singapur, 2024 yılında kripto para şirketlerine verdiği 13 lisansla Asya'daki liderliğini güçlendirdi. Hong Kong'un katı düzenlemeleri ve yavaş onay süreçleri nedeniyle geri planda kalması, büyük kripto şirketlerinin Singapur'u tercih etmesine yol açtı. Ripple'ın RLUSD stablecoinini Singapur'da piyasaya sürmesi, ülkenin kripto dostu ortamını kanıtladı.

Asya'nın finans merkezleri arasındaki rekabet her geçen gün şiddetleniyor. Singapur Para Otoritesi (MAS) tarafından bu yıl verilen 13 lisans, ülkenin bölgesel bir kripto merkezi olma hedefine doğru kararlı adımlarla ilerlediğini gösteriyor. OKX ve Upbit gibi büyük borsaların Singapur'u seçmesi, şehrin düzenleyici çerçevesine duyulan güveni yansıtıyor.

Asya Kripto Ekosisteminde Dengeler Değişiyor

Kripto para sektöründeki dengeler hızla değişiyor. Singapur'un 2024 yılında 13 kripto lisansı vermesi, Hong Kong'un 7 lisans performansını geride bıraktı. Bu gelişme, Asya'nın kripto merkezi olma yarışında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Singapur'un başarısı, Project Guardian ve Global Layer 1 gibi yenilikçi girişimlerle destekleniyor. Bu projeler, varlık tokenizasyonu ve Blockchain adaptasyonunda önemli adımlar atılmasını sağlıyor.

B2C2 gibi piyasa yapıcıların Singapur'u tercih etmesi, şehrin sunduğu istikrarlı ve destekleyici düzenleyici ortamın önemini gösteriyor. Ripple'ın RLUSD stablecoinini Singapur'da piyasaya sürmesi, şehrin kripto dostu yaklaşımının somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Hong Kong'un varlık saklama ve token listeleme konusundaki katı kuralları, yeni kripto şirketlerinin bölgeye olan ilgisini düşürüyor. Bitcoin ETF'leri ve dijital yeşil tahvil girişimlerine rağmen Hong Kong, Singapur'un gerisinde kalıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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