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Singapur devi Avrupa kripto pazarında giriyor

Singapur devi Avrupa kripto pazarında giriyor
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Yaklaşık 6 milyar dolar yönetim altındaki varlığa sahip Singapur merkezli Matrixport, İsviçreli Crypto Finance'ı satın alarak Avrupa pazarına güçlü bir giriş yaptı. Bu hamle, kripto varlık yönetimi sektöründe Asya-Avrupa rekabetini kızıştırıyor.

Kripto finans dünyasında büyük bir satın alma gerçekleşti. Asya'nın önde gelen kripto finansal hizmetler firması Matrixport, İsviçre'nin ilk düzenleyici onaylı kripto fonunu yöneten Crypto Finance'ı bünyesine kattı. Bu hamle, Matrixport'un sadece Avrupa pazarına girmekle kalmayıp aynı zamanda düzenleyici onaylı ürünlerle portföyünü genişletmesini sağlıyor.

Matrixport 6 Milyar Dolarlık Varlığı İsviçre'ye Taşıdı

Matrixport yaptığı açıklamada, Crypto Finance'ın satın alımının tamamlandığını duyurdu. Şirket, İsviçre biriminin adını Matrixport Asset Management AG olarak güncelledi. Bu satın alım, Matrixport'un Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirirken, kripto finans alanında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Crypto Finance, İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu tarafından onaylanan ilk kripto fonunu yönetiyor. Bu durum, Matrixport'a Avrupa'daki düzenleyici çerçeve içinde faaliyet gösterme imkanı sağlıyor. Şirket, bu stratejik hamleyle müşterilerine yenilikçi ve uyumlu kripto varlık yönetimi ürünleri sunmayı hedefliyor.

Matrixport kurucu ortağı ve CEO'su John Ge, satın almanın şirketin Avrupa'daki hizmetlerini genişletme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti. Ge, "Bu satın alma, müşterilere en yenilikçi, uyumlu kripto varlık yönetimi ürünlerine erişim sağlıyor." dedi.

Şirketin uyum yetkilisi ve düzenleme başkanı Christopher Liu da satın almanın uyuma yönelik kararlı bağlılıklarını yansıttığını söyledi. Liu, Matrixport'un düzenleyici gerekliliklere uyum konusundaki kararlılığını vurguladı.

Matrixport, Asya'daki en büyük kripto işletmelerinden biri olarak biliniyor. Şirket, yaklaşık 6 milyar dolar yönetim altındaki varlığa sahip. Bu rakam, Matrixport'un kripto finans sektöründeki önemli konumunu gösteriyor.

Şirket, Hong Kong'da TCSP (Şirket Hizmet Sağlayıcısı) ve para ödünç veren olarak lisanslı. Bu lisanslar, Matrixport'un faaliyet gösterdiği bölgelerdeki düzenleyici gerekliliklere uyumunu gösteriyor.

Satın alım, kripto para sektöründe yaşanan konsolidasyon eğiliminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Büyük oyuncular, pazardaki konumlarını güçlendirmek ve yeni pazarlara girmek için stratejik hamleler yapıyor.

Crypto Finance'ın Matrixport bünyesine katılması, İsviçre'nin kripto ekosisteminde de önemli bir değişime işaret ediyor. İsviçre, kripto dostu düzenlemeleriyle biliniyor ve bu satın alma, ülkenin kripto varlık yönetimi sektöründe uluslararası ilgiyi artırabilir.

Matrixport'un bu hamlesi, kripto finans sektöründe Asya ve Avrupa arasında bir köprü kurulmasına katkıda bulunuyor. Bu durum, küresel kripto pazarının entegrasyonunu hızlandırabilir ve yeni iş birliklerinin önünü açabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Singapur İsviçre

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