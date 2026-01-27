Şiddetli kış fırtınası ABD'de Bitcoin madenciliğini vurdu

ABD'yi etkisi altına alan Fernan adlı kış fırtınası, Bitcoin madenciliğinde ciddi kesintilere yol açtı. Aşırı soğuk, kar ve buzlanma ülke genelinde 1 milyondan fazla haneyi elektriksiz bırakırken, şebeke operatörleri enerji tasarrufu çağrısında bulundu. Bu gelişme üzerine madencilik şirketleri, elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı hafifletmek için operasyonlarını büyük ölçüde durdurdu.

HASHRATE SERT DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük Bitcoin madencilik havuzu Foundry USA, Cuma gününden bu yana bağlı hesaplama gücünde yaklaşık yüzde 60'lık bir düşüş yaşadı. Miningpoolstats.stream verilerine göre Foundry USA'nın hashrate'i 328 EH/s seviyesinden 139 EH/s'ye geriledi. Piyasa verilerine göre Foundry USA, küresel madencilik havuzu pazar payının yaklaşık yüzde 23'ünü elinde bulunduruyor.

Hashrate, Bitcoin ağını güvence altına almak ve işlemleri doğrulamak için kullanılan toplam hesaplama gücünü ifade ediyor. Bu gücün önemli bir kısmının çevrimdışı kalması, zorluk ayarlaması devreye girene kadar blokların normalden daha yavaş üretilmesine neden oluyor.

Toplam ağda yaklaşık 200 EH/s'lik bir düşüş yaşandığı tahmin ediliyor. Mempool verilerine göre ortalama blok süreleri protokolün hedeflediği 10 dakikalık sürenin üzerine çıkarak 12,4 dakikaya ulaştı. Bir sonraki zorluk ayarlamasının yüzde 15 oranında aşağı yönlü gerçekleşmesi bekleniyor. Bu mekanizma, hashrate düşüşlerinin ardından blok üretim hızını dengelemek için tasarlandı.

DİĞER HAVUZLAR DA ETKİLENDİ

Kuzey Amerika odaklı diğer havuzlar da fırtınadan nasibini aldı. Luxor'un hashrate'i aynı dönemde yaklaşık 45 EH/s'den 26 EH/s'ye düştü. ABD'de daha az yoğunlaşmış olan Antpool ve Binance Pool'da da düşüşler gözlemlendi. Bu da toplam kesintinin 110 EH/s'yi aşabileceğine işaret ediyor.

MADENCİLER ESNEK YÜK OLARAK DEVREDE

Bu kesintiler, Bitcoin madencilerinin aşırı hava koşullarında esnek ve kesilebilir yük olarak hareket etme eğiliminin arttığını bir kez daha ortaya koyuyor. Büyük ölçekli madencilik operasyonlarının çoğu talep yanıtı programlarına katılıyor. Bu programlar sayesinde madenciler, cihazlarını hızla kapatarak elektriği şebekeye geri satabilir veya yoğun fiyatlandırma dönemlerinde çalışmaktan kaçınabilir. Karşılığında ise tazminat veya enerji kredisi alıyorlar.

Benzer durumlar daha önce de yaşanmıştı. 2024 başında Texas'ta şiddetli soğuklar nedeniyle madenciler üretimi durdurmuş ve ağın toplam hashrate'i yaklaşık yüzde 25 gerilemişti. Daha yakın zamanda ise ABD'deki aşırı soğuklar, Bitcoin'in dört aydır ilk negatif zorluk ayarlamasına katkıda bulunmuştu.

2021'deki Uri Kış Fırtınası dönemine kıyasla önemli bir fark dikkat çekiyor. O dönemde büyük ölçekli kripto madenciliği şebeke yönetimine bu kadar entegre değildi. O zamandan bu yana Texas başta olmak üzere çeşitli ABD eyaletleri, büyük bir kısmı Bitcoin madenciliği ve veri merkezi operasyonlarına bağlı önemli miktarda esnek yük kapasitesi ekledi.

Bitcoin ağı açısından bu yavaşlama yapısal değil, mekanik bir durum. Hava koşulları normale döndüğünde ve madenciler ekipmanlarını yeniden devreye aldığında hashrate'in toparlanması, blok sürelerinin normale dönmesi bekleniyor.

Ancak bu esnek yük modelinin zaman içinde sınırlarla karşılaşabileceğini belirtmek gerekiyor. Madencilik sektörünün bir kısmı giderek yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim alanlarına yöneliyor. Bu iş yükleri, Bitcoin madenciliğinin aksine ani kesintilere karşı daha az toleranslı. Bu durum, gelecekte veri merkezlerinin şebeke stresi dönemlerinde enerji piyasalarıyla nasıl etkileşime gireceğini değiştirebilir.