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Shiba Inu (SHIB) airdropp ne zaman, şartları neler? SHIP airdropp artırma yöntemleri

Shiba Inu (SHIB) airdropp ne zaman, şartları neler? SHIP airdropp artırma yöntemleri
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Shiba Inu, SHIB sahipleri için yeni airdropp müjdesini duyurdu. Bu airdrop'u almak için ise temel şartlar bulunuyor. Ayrıca airdropp alma şansını artırmak için ise bazı yöntemler mevcut. Peki, Shiba Inu (SHIB) airdropp ne zaman, şartları neler? İşte SHIP airdropp artırma yöntemleri ve detaylar...

Shiba Inu ekosisteminin arkasındaki ekip, SHIB sahiplerine 10 milyon Philtoken (PHIL) airdropu yapacağını duyurdu ve yararlanıcılara 500.000 PHIL'e kadar garanti verildi. Duyuruya göre airdropa katılan Shiba Inu sahipleri iki kat ödül kazanma şansına sahip olacak. Peki, Shiba Inu (SHIB) airdrop ne zaman, şartları neler? SHIP airdrop artırma yöntemleri neler?

SHIB airdrop şartları neler?

Airdrop yalnızca 28 Ağustos 2024'ten bu yana Trust Wallet ve MetaMask gibi saklama dışı cüzdanlarda SHIB sahibi olan Shiba Inu sahiplerine özel olarak düzenlendi. Philtoken ekibi, 10 milyon PHIL'i paylaşacak olan 20.627.000 blok yüksekliğindeki (28 Ağustos'ta) uygun adreslerin anlık görüntüsünü aldı. Katılmak için uygun yararlanıcıların, talep sayfasında gözaltı olmayan adreslerini göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca airdrop'un ilk gelene ilk hizmet esasına göre gerçekleştirilecek. Sonuç olarak, ilk 10 bin uygun cüzdan minimum 500 PHIL alacak.

SHIB airdrop artırma yöntemleri nelerdir?

Bazı kullanıcılar cüzdan başına 500 bin PHIL'e kadar ödüllerini artırabiliyor. Hak kazanmak için kullanıcıların X'te @PhilTokenETH ve @shibtoken'i takip etmeleri ve airdrop duyurusunu retweetlemeleri gerekiyor.

Ayrıca Philtoken ekibi, bu yönergeye uyan katılımcıların 250.000 PHIL Şanslı Çekilişine katılacağını açıkladı.

Shiba Inu (SHIB) airdrop ne zaman?

Ödüller 24 Ekim'de dağıtılacak. Bu şekilde Philtoken, meme coin alanını iyilik için bir güce dönüştürmeyi hedefliyor.

PHIL, son yedi gündeki yüzde 128,35'lik artışı yansıtarak 0,04439 dolar seviyesinde seyrediyor. Şu anda 43,97 milyon dolarlık piyasa değeriyle 596. en büyük kripto para birimi olarak sıralanıyor. PHIL'in maksimum 1 milyar token arzı vardır.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para

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