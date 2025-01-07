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Shiba Inu (SHIB) fiyatı neden yükselebilir? İşte 3 önemli sebep

Shiba Inu (SHIB) fiyatı neden yükselebilir? İşte 3 önemli sebep
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Shiba Inu (SHIB), geçtiğimiz yıl boyunca ciddi dalgalanmalar yaşamasına rağmen başarılı bir performans sergiledi. Popüler meme coin, 2025 yılına yüzde 12'lik bir haftalık artışla başladı ve analistlere göre bu yükselişin devam etmesi muhtemel görünüyor. Peki, Shiba Inu (SHIB) fiyatı neden yükselebilir? İşte bu beklentiyi destekleyen üç önemli faktör...

1. TREAT token'ın lansmanı

Shiba Inu ekosistemi, sürekli gelişimini sürdürüyor. Bu büyümenin son örneği, TREAT isimli ödül tokenının lansmanı olacak. Kullanıcıları Shiba Inu'nun protokollerine (özellikle Shibarium isimli layer-2 ölçeklendirme çözümüne) katılmaya teşvik edecek olan TREAT, 14 Ocak'ta resmen kullanıma sunulacak.

Bu tür yenilikler, yatırımcı güvenini artırarak daha fazla insanın SHIB'e yönelmesine ve fiyatın yukarı yönde hareket etmesine katkı sağlayabilir.

2. Borsalardaki SHIB miktarının azalması

Shiba Inu'nun borsalarda tutulan miktarı, 2021 baharından bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemiş durumda. CryptoQuant'ın verilerine göre, bu durum SHIB sahiplerinin fonlarını merkezi borsalardan özel cüzdanlara çektiğini gösteriyor.

Bu eğilim, piyasada ani satış baskısını azaltarak fiyatın yükselmesine olanak tanıyabilir.

3. Karlılık oranındaki artış

SHIB fiyatındaki yükselişi destekleyen bir diğer veri ise "InTheMoney" göstergesi. IntoTheBlock'a göre, kârlı durumda olan SHIB yatırımcılarının oranı son 24 saatte yüzde 1,10 artarak yükseliş bölgesine geçti.

Şu anda Shiba Inu sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'si yatırımlarından kâr sağlarken, yüzde 36'sı zararda. Bu oran, Eylül 2023'te neredeyse yüzde 90'a varan zarar oranına kıyasla büyük bir iyileşme gösteriyor.

Bonus: Token Yakma Mekanizması

SHIB fiyatını olumlu yönde etkileyebilecek bir diğer unsur da token yakma programı. 2022 yılında başlatılan bu mekanizma, toplam token arzını azaltarak fiyatı yukarı çekmeyi hedefliyor.

Son bir haftada yakma oranı yüzde 35 artarak 83,4 milyon SHIB'in yakılmasını sağladı. Her ne kadar bu miktarın dolar karşılığı henüz düşük kalsa da, bu tür adımlar uzun vadede SHIB fiyatını destekleyebilir.

SHIB yatırımcıları için olumlu sinyaller veren bu gelişmeler, meme coinin önümüzdeki günlerde potansiyel bir ralliye hazırlandığını gösteriyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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