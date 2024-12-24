Shiba Inu'da büyük düşüş mü geliyor? İşte kritik seviyeler

Shiba Inu'nun geleceği için zincir üstü veriler kritik bir noktaya işaret ediyor. Piyasanın düşüş eğilimi göstermeye devam ettiği bu süreçte, 67 trilyon SHIB'lik dev destek seviyesi tehlike altında. Bu seviye, yüksek işlem hacimleri ve piyasa istikrarıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiş durumda.

SHIB fiyat analizi ve tahminler

Günlük grafikte, SHIB'in önemli destek seviyelerinin üzerinde tutunmakta zorlandığı görülüyor. Varlık, kritik bir destek olan 50 günlük EMA'yı (Üstel Hareketli Ortalama) kaybetmiş durumda ve şu an 0,0000222 dolara yakın bir seviyede işlem görüyor. Genellikle boğaların son savunma hattı olarak görülen 200 günlük EMA da SHIB'in işlem yaptığı seviyeye tehlikeli şekilde yaklaştı. Eğer SHIB bu desteği de kaybederse, daha önceki yükseliş koşusundan elde ettiği önemli kazançları silerek 0,0000204 dolar seviyesine veya daha da aşağısına gerileyebilir.

Zincir üstü veriler de bu karamsar tabloyu destekliyor. Balina veya kurumsal yatırımcıların ilgisinin olmadığını, büyük işlem hacimlerindeki keskin düşüş açıkça gösteriyor. Ayrıca kârlılık metriklerine göre, SHIB sahiplerinin çoğu şu anda zarar durumunda ve bu da düşüş baskısını daha da artırıyor.

Önemli destek seviyelerinin kırılmasıyla birlikte panik satışları artabilir ve bir domino etkisi yaratabilir. Ancak, mevcut düşüşe rağmen SHIB için hâlâ umut ışığı var. Özellikle 200 günlük EMA'dan gelecek olası bir toparlanma, RSI (Göreceli Güç Endeksi) gibi göstergelerde aşırı satım bölgesine geçiş yaşanırsa spekülatif alımları çekebilir. Bu tür bir toparlanma durumunda, 0,0000250 dolardaki 50 günlük EMA ve 0,0000300 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izlenmeli.

67 trilyon SHIB seviyesi sadece psikolojik bir bariyer olmakla kalmıyor, aynı zamanda teknik ve temel bir gösterge olarak da büyük önem taşıyor. Ancak bu seviye kalıcı satış baskısıyla yok olursa, SHIB daha fazla düşüş yaşayabilir ve yatırımcıların sabrını zorlayabilir. Yine de SHIB, bu düşük seviyelerde istikrar sağlayabilir ve yeni alıcıları çekebilirse toparlanma şansı bulunuyor. Yatırımcılar, işlem hacimlerini ve kritik destek bölgelerini yakından takip ederek varlığın bir sonraki yönünü belirleyebilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.