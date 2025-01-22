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SEC yönetimi kripto dostu politikalara yöneliyor

SEC yönetimi kripto dostu politikalara yöneliyor
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) kripto para düzenlemeleri için yeni bir sayfa açılıyor. "Kripto Anne" olarak tanınan Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce liderliğindeki görev gücü, sektörü yeniden şekillendirecek mantıklı bir düzenleyici yol haritası hazırlayacak. Bu hamle, SEC'in eleştirilen yaptırım odaklı yaklaşımında köklü bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Gary Gensler'in SEC başkanlığından ayrılmasıyla kripto sektörünün uzun zamandır beklediği düzenleyici netlik için umut verici bir adım atıldı. Geçici Başkan Mark Uyeda'nın duyurduğu yeni görev gücü, "felaket" olarak nitelendirilen mevcut yaklaşımı değiştirmeyi ve kripto firmalarına gerçekçi kayıt yolları sunmayı hedefliyor.

SEC'in Kripto Stratejisinde Radikal Değişim

SEC'in kripto para alanındaki yeni yaklaşımı, sektörde olumlu karşılandı. Hester Peirce'in başkanlığındaki görev gücü, yaptırım odaklı politikalar yerine net kurallar ve pratik çözümler getirecek.

Peirce'in daha önce önerdiği üç yıllık "güvenli liman dönemi" konsepti, Blockchain tabanlı projelerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat sağlayacak. Bu süreçte yenilikçiler, belirli federal menkul kıymetler yasalarına tabi olmadan projelerini başlatabilecek.

Görev gücünün çalışmalarına Richard Gabbert ve Taylor Asher de katılacak. İkili, sırasıyla kurmay başkanı ve baş politika danışmanı olarak görev yapacak. Ekip, sektör temsilcileriyle yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek yeni düzenlemeleri şekillendirecek.

Bu değişim, SEC'in kripto para dünyasını daha iyi anlamaya ve desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni yaklaşım, sektörün gelişimi için gerekli yasal çerçeveyi oluştururken inovasyonu da destekleyecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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