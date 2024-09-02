SEC ve FTX arasındaki gerilim devam ediyor

Kripto para ekosisteminin en büyük iflas vakalarından biri olan FTX'in alacaklılara ödeme planı, beklenmedik bir engelle karşılaştı. SEC'in, FTX'in stablecoin ve kripto para ile ödeme yapma niyetine itiraz etmesi, iflas sürecinin seyrini değiştirdi. Bu durum, kripto varlıkların yasal statüsü konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SEC, FTX'in Kripto Ödeme Planına Karşı Çıktı

FTX'in iflas süreci boyunca, alacaklıların zararlarını en aza indirgemek için çeşitli yöntemler değerlendirildi. Borsanın yeniden faaliyete geçirilmesi veya alacakların token olarak dağıtılması gibi öneriler gündeme geldi. Hatta Found.xyz ve Figure Markets gibi merkeziyetsiz platformlar, FTX alacaklarının tokenlaştırılmış versiyonlarının ticaretine olanak tanıdı.

Ancak FTX'in mevcut CEO'su John Ray III ve hukuk danışmanı Sullivan & Cromwell, borsanın yeniden başlatılması fikrini geri çevirdi. Yönetim, yatırımcıların yabancı borsayı yeniden faaliyete geçirmek için gereken sermayeyi sağlamayacağını öne sürdü. Bazı alacaklılar, BlockFi ve Genesis iflaslarında olduğu gibi kayıpların kripto para cinsinden geri ödenmesini talep etse de FTX'in mevcut planı ödemeleri nakit veya ABD dolarına endeksli stablecoinlerler yapmayı hedefliyor.

SEC'in son başvurusunda, FTX'e "kripto varlık menkul kıymetleri" olarak nitelendirdiği varlıklardan para kazanma veya alacaklılara ödeme yapma girişimlerinin yasallığına itiraz etme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. Kurum, planın stablecoinlerin kim tarafından dağıtılacağını belirtmediğini de altını çizdi.

SEC, bu tür işlemlerin kesinlikle yasa dışı olduğunu belirtmese de "federal menkul kıymetler yasaları kapsamında planda özetlenen işlemlerin yasallığı konusunda görüş bildirmediğini" ve "kripto varlıkları içeren işlemlere itiraz etme haklarını saklı tuttuğunu" dile getirdi.

Ayrıca SEC, iflas sürecini denetleyen ABD Mütevelli Heyeti'ne katılarak, planda yer alan ve FTX borçlularını alacaklıların gelecekteki yasal işlemlerinden koruyacak bir ibra hükmüne de itiraz etti. ABD Mütevelli Heyeti, ilgili yasayı gerekçe göstererek, "Plan, borçluların ibra almayacağını belirtmedikçe ve herhangi bir ibra tedbiri kaldırılmadıkça, mahkeme onayı vermemelidir" şeklinde bir açıklamada bulundu.

FTX'in iflas süreci, borsanın çöküşünden bu yana geçen sürede önemli ölçüde maliyetli hale dönüştü. X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Mr. Purple'ın hesaplamalarına göre FTX personelinin talep ettiği ücretler 800 milyon doları geçti.

Bu gelişmeler, kripto para sektöründeki düzenleyici belirsizlikleri ve büyük ölçekli iflasların karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. SEC'in uyarısı, kripto varlıkların yasal statüsü ve iflas süreçlerinde kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Önümüzdeki dönemde, düzenleyici kurumların kripto para sektörüne yönelik yaklaşımları ve alacaklıların haklarının korunması konuları, sektörün gündemini belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.