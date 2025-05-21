SEC'ten Unicoin'e büyük dolandırıcılık suçlaması

SEC'ten Unicoin'e büyük dolandırıcılık suçlaması
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Unicoin projesini ve yöneticilerini milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkla suçladı. SEC, Unicoin'in yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bir dolandırıcılık gerçekleştirdiğini iddia ediyor ve şirketin binlerce yatırımcıyı aldattığını öne sürüyor.

New York merkezli Unicoin projesi ve üç yöneticisi, yatırımcıları dolandırdığı gerekçesiyle SEC tarafından itham edildi. SEC'in Salı günü yaptığı açıklamaya göre şirket kripto varlıklarının ve hak sertifikalarının gerçek teminatlara dayandığını öne sürerek binlerce kişiyi mağdur etti. SEC'in tespitlerine göre Unicoin'in beyan ettiği gayrimenkul değerleri gerçeği yansıtmıyor.

100 Milyon Dolarlık Dev Suçlama

SEC Yaptırım Bölümü Yardımcı Direktörü Mark Cave, "İddialarımıza göre gayrimenkul varlıklarının değeri şirketin beyan ettiğinin çok altındaydı ve satılan hak sertifikalarının büyük bir kısmı gerçek dışıydı." ifadelerini kullandı. SEC'e göre, Unicoin 3 milyar doları aşan tutarda hak sertifikası sattığını iddia etmesine rağmen, aslında en fazla 110 milyon dolar gelir elde etti. Ayrıca, Unicoin tokenlarının ve hak sertifikalarının SEC'e kayıtlı olduğu yönündeki beyanının da asılsız olduğu belirtildi.

Suçlamalara göre Unicoin bu dolandırıcılık eylemlerini geniş kitlelere ulaştırabilmek için büyük havalimanlarında, New York taksilerinde, televizyon kanallarında ve sosyal medya platformlarında yoğun reklam kampanyaları yürüttü. SEC, bu kapsamlı pazarlama faaliyetlerinin 5 binden fazla yatırımcının Unicoin hak sertifikalarını almasına neden olduğunu öne sürdü.

SEC, Unicoin ile ilgili suç duyurusunu New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne iletti. Dosyada, şirket ve adı geçen yöneticiler, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılığı önlemeye yönelik maddelerini çiğnemekle itham ediliyor. Suçlanan isimler arasında Unicoin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Alex Konanykhin, eski Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Silvina Moschini ve eski Yatırım Direktörü Alex Dominguez yer alıyor.

Ek olarak, Unicoin'in genel danışmanı Richard Devlin'in özel beyanlarında benzer aldatıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla dolandırıcılıkla mücadele yasalarını ihlal ettiği belirtiliyor. Devlin'in, hakkındaki suçlamaları ne kabul ne de reddederek sürekli bir ihtiyati tedbir kararına uymayı ve 37 bin 500 dolar tutarında para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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