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SEC'ten Ethereum yatırımcılarına kötü haber

SEC'ten Ethereum yatırımcılarına kötü haber
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF'lerde staking özelliğinin kullanılmasına ilişkin kararını 1 Haziran'a kadar erteledi. Grayscale'in Ethereum Trust ETF ve Ethereum Mini Trust ETF ürünleri için talep ettiği bu özellik, yatırımcılara ek getiri sağlama potansiyeline sahipti.

Kripto para dünyasında önemli bir gelişme daha yaşandı. SEC, Grayscale'in spot Ethereum ETF'lerinde staking özelliğine izin verilmesi talebini şimdilik erteleme kararı aldı. Amerikan düzenleyicisi, "önerilen kural değişikliğini ve ortaya çıkan sorunları değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduğunu" belirtti. Şubat ayında New York Borsası tarafından Grayscale adına sunulan bu öneri, ETF yatırımcılarına Bitcoin ETF'lerinde bulunmayan ek bir avantaj sunmayı hedefliyordu. Karar, geçtiğimiz hafta spot Ethereum ETF'leri için opsiyon işlemlerine onay verilmesinin ardından geldi.

Ethereum Yatırımcılarının Ek Getiri Fırsatı Ertelendi

Kripto para piyasasındaki düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor. SEC'in son kararı, Ethereum (ETH) yatırımcılarının merakla beklediği bir avantajı şimdilik erteledi.

Staking özelliği, yatırımcılara ETF'leri destekleyen spot ETH'yi kilitleyerek ek getiri elde etme imkanı sağlayacaktı. Bu özellik, Bitcoin ETF'lerinde bulunmayan ve spot Ethereum ETF'lerini daha cazip hale getirebilecek önemli bir avantaj olarak görülüyordu.

21Shares gibi diğer varlık yöneticileri de spot Ethereum ürünlerinde staking'e izin verilmesi için başvuruda bulunmuştu. SEC'in bu kararı, tüm bu başvuruları etkileyecek nitelikte.

Erteleme kararı, SEC'in geçtiğimiz hafta BlackRock, Bitwise ve Grayscale'in spot Ethereum ETF'lerinde opsiyon işlemlerine onay vermesinden kısa bir süre sonra geldi. Opsiyon işlemleri, yatırımcılara sabit vade tarihleri veya fiyatları olmadan sözleşmeleri alıp satma hakkı tanıyor.

İlginç şekilde, SEC'in bu kararının Ethereum fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Karar açıklandığında ETH, ayı piyasası düşüklerinde seyretmeye devam ederek yaklaşık 1.625 dolar seviyesinde işlem gördü.

Farside Investors'ın verilerine göre ABD'deki Ether ETF'leri 7 Nisan'dan bu yana art arda beş gün fon çıkışı yaşadı. Bu süreçte ürünlerden toplam 88,5 milyon dolar çıktı. Dokuz spot Ethereum ETF'ye toplam akışlar 2,3 milyar dolar seviyesinde. Grayscale'in büyük çıkışları bu rakamı düşük tutmaya devam ediyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Kanada kripto para dünyasında farklı bir adım attı. ETF analisti Eric Balchunas'ın bildirdiğine göre Kanada bu hafta spot Solana ETF'lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Düzenleyici kurum Purpose, Evolve, CI ve 3iQ dahil birden fazla ihraççıya onay verdi.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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