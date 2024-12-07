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SEC Solana ETF kararını netleştirmeye başladı

SEC Solana ETF kararını netleştirmeye başladı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Solana ETF kararını netleştiriyor. Kurum, Solana ETF ve diğer kripto para birimi ETF başvurularını reddetmeye hazırlanıyor. Mevcut SEC yönetimi başvuruları onaylamamaya hazırlansa da Trump dönemiyle birlikte Solana ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler artmaya devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Solana tabanlı spot ETF başvurularını reddetmeye hazırlanıyor. Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlayacağı beklentisi oluştu. SEC başkanlığına aday gösterilen kripto politikası uzmanı Paul Atkins'in göreve gelmesiyle birlikte ETF başvurularının onaylanma ihtimali yükseldi.

Solana Cephesinde Yeni Dönem Beklentisi

SEC, Solana merkezli spot ETF başvurularını değerlendirme sürecinde olumsuz bir tutum sergiliyor. Kurumun bu yaklaşımı, başvuruda bulunan en az iki ETF ihraççısına yapılan bildirimlerle gün yüzüne çıktı.

Eleanor Terrett tarafından aktarılan bilgilere göre SEC'in mevcut yönetimi yeni kripto para birimi ETF'lerini onaylamama yönünde bir eğilim gösteriyor.

2023 yılı içerisinde Solana odaklı ETF başvuruları, yatırımcılara kripto para piyasasında doğrudan pozisyon alma fırsatı sunmayı hedefledi. VanEck'in 27 Haziran'da öncülük ettiği başvuru sürecini, 28 Haziran'da 21Shares ve Ekim ayının sonlarında Canary Capital takip etti. Donald Trump'ın 6 Kasım'daki başkanlık seçimi zaferinin ardından Bitwise ve Grayscale de başvuru kervanına katıldı.

Şirketlerin SEC'e sundukları 19b-4 başvuruları, planlanan ETF'lerin yapısal özelliklerini, işlem mekanizmalarını ve menkul kıymet düzenlemeleriyle uyumluluğunu ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Başvuruların reddedilmesi süreci uzatsa da şirketler, yeni SEC yönetiminden umutlu. Trump'ın 4 Aralık'ta, mevcut Başkan Gary Gensler'in koltuğuna kripto politikası uzmanı Paul Atkins'i aday göstermesi, bu umutları artırdı.

Terrett'e göre Solana ETF'leri de Bitcoin ETF'lerinde olduğu gibi toplu onay alabilir. Geçmişte Bitcoin ETF başvurularının aynı gün içinde onaylandığı örneği hatırlatılıyor.

Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönüş yapması, Wall Street'te kripto para temelli ürünler için yeni bir rekabet ortamı oluşturdu. Bitwise'ın 28 Kasım'da mevcut 10 Kripto Endeks Fonu üzerine ETF başvurusu yapması, bunun somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Kripto para endüstrisi, 2025 yılında Ethereum fonlarında düzenlenmiş stake etme özelliklerinin devreye girmesini bekliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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