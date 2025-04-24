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SEC, Polkadot ve Hedera ETF başvurularını değerlendiriyor

SEC, Polkadot ve Hedera ETF başvurularını değerlendiriyor
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Polkadot ve Hedera odaklı borsa yatırım fonu (ETF) başvurularındaki karar tarihlerini bir kez daha uzattı. Bu gelişme, kripto ekosisteminde düzenleyici belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), Polkadot (DOT) ve Hedera (HBAR) tabanlı kripto fonlarının listelenmesi için yapılan başvuruları inceleme süresini bir kez daha erteledi. Son dönemde kurum, kripto para borsa yatırım fonu (ETF) taleplerine yönelik kararlarını sık sık öteliyor. Bu erteleme, kripto yatırımcılarının düzenlemelere dair endişelerini canlı tutuyor.

SEC'in Uzayan Karar Süreci Piyasayı Etkiliyor

Perşembe günü yayımlanan resmi kayıtlara göre SEC, Grayscale'in Polkadot Trust'ını bir ETF'ye dönüştürme teklifi ile Canary'nin HBAR ETF listeleme önerisine dair kararını 11 Haziran'a kadar uzattığını duyurdu. Başlangıçta bu başvurular hakkında bu hafta içinde bir değerlendirme açıklaması bekleniyordu. Kurum ayrıca, Bitwise tarafından sunulan Bitcoin ve Ethereum ETF başvuruları hakkındaki karar tarihini de 10 Haziran'a erteledi.

SEC, Hedera başvurusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Komisyon, Değişiklik No. 1 ile değiştirilen önerilen kural değişikliği ve burada ortaya çıkan sorunları değerlendirmek için yeterli zamana sahip olması amacıyla, önerilen kural değişikliği hakkında harekete geçmek için daha uzun bir süre belirlemeyi uygun bulmaktadır." ifadesini kullandı. Bu yaklaşım, kurumun yeni kripto ürünlerini onaylamadan önce detaylı bir inceleme yapma niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Grayscale Polkadot Trust ve Canary HBAR ETF başvuruları ilk olarak Şubat ayında sunulmuştu. Şirketler, son dönemde daha farklı varlıklara dayalı kripto ETF seçeneklerini piyasaya sürerek yatırımcı ilgisini artırmayı amaçlıyor. Eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde kurum, Grayscale tarafından açılan ve kurum aleyhine sonuçlanan belirleyici bir mahkeme kararının ardından, Ocak 2024'te spot Bitcoin ETF'lerini ve Temmuz ayında spot Ethereum ETF'lerini onaylamıştı. Mevcut ertelemeler, altcoin odaklı ETF'lerin düzenleyici süreçlerinin spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden farklı dinamiklere sahip olduğunu gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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