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SEC müdahaleleri kripto dünyasına milyonlarca dolarlık kayıp yaşattı

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SEC'in kripto para sektörüne yönelik aşırı müdahaleleri, 15 milyar dolarlık zarara yol açtı. John Deaton, SEC'in tutumunu eleştirirken, SEC politikalarındaki değişikliklerin piyasaları çok olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Kripto para piyasalarına yönelik aşırı müdahaleleriyle bilinen Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), küçük yatırımcıların 15 milyar dolar zarar etmesine sebep oldu. Kripto para savunuculuğuyla tanınan Cumhuriyetçi Senato adayı John Deaton, SEC'in bu tutumunun kabul edilemez olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini belirtti. SEC ise tüm tepkilere rağmen kripto para birimlerinin menkul kıymet statüsünden çıkarma kararıyla çelişkili bir duruş sergiliyor.

SEC Politikaları Kripto Para Piyasalarındaki Büyük Kayıplara Neden Oluyor

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler, düzenleyici kurumların rolü ve yatırımcı hakları konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sektörde tanınmış bir avukat ve siyaset sahnesinin yeni ismi John Deaton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) aşırı müdahaleci yaklaşımının küçük yatırımcılara ciddi zararlar verdiğini öne sürdü.

Deaton kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, SEC'in tutumunun yatırımcılara 15 milyar doların üzerinde kayıp yaşattığını belirterek, kurumun bu durumdan dolayı özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Massachusetts'ten Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Senatosu adayı olan Deaton, Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde kripto karşıtı hamleleriyle tanınan Demokrat Senatör Elizabeth Warren ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, kripto para dünyasında yankı uyandıran bir gelişme de SEC cephesinden geldi. Kripto para Coinbase'in hukuk direktörü Paul Grewal'ın paylaştığı mahkeme belgesine göre SEC, kripto paraları menkul kıymet olarak değerlendirme politikasından geri adım attı. Belgede, kurumun daha önce izlediği yolun yarattığı karmaşadan ötürü pişmanlık duyduğu ifade edildi.

SEC'in kripto para sektörüne yönelik yaptırımları, geçtiğimiz yıl rekor seviyeye ulaştı. 2023 yılında uygulanan cezalar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.000 artışla 4,7 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, Haziran ayında Terraform Labs ve eski CEO'su Do Kwon ile varılan 4,47 milyar dolarlık anlaşmanın etkisi büyük oldu. 2024'ün ilk aylarında ise SEC'in işlem sayısı azalmasına rağmen uygulanan para cezalarının tutarı geçen yıla oranla yükseliş gösterdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para

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