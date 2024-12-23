SEC kripto para manipülasyonuna göz açtırmıyor

Kripto para dünyasının en büyük çöküşlerinden biri olan Terra/LUNA vakasının bilinmeyen detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Jump Trading'in yan kuruluşu Tai Mo Shan'ın 2021'de TerraUSD'yi kurtarmak için yaptığı gizli müdahale, şirkete pahalıya mal oldu. SEC, şirketin bu işlemden elde ettiği karı geri almasının yanı sıra, ek ceza da kesti.

SEC Piyasa Manipülasyonuna Ağır Ceza Kesti

SEC'in soruşturması, Tai Mo Shan'ın TerraUSD stablecoinini desteklemek için yaptığı gizli operasyonu ortaya çıkardı. Şirket, Mayıs 2021'de gerçekleştirdiği 20 milyon dolarlık alımla, tokenın değerini manipüle etti.

Gizli müdahale sonucunda, Terraform Labs kurucusu Do Kwon, TerraUSD'nin bir "kara kuğu olayından" başarıyla kurtulduğunu iddia etti. Do Kwon'un bu açıklaması, yatırımcıları yanılttı.

SEC'in kararına göre Tai Mo Shan bu işlemden 86 milyon dolar kar elde etti. Düzenleyici kurum, şirketi ek olarak 36 milyon dolar idari para cezasına çarptırdı.

Terraform Labs ise ekosisteminin çöküşünün ardından SEC ile vardığı uzlaşmada 4 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etti. Şirket, 2023 Eylül ayında ABD iflas mahkemesinden tasfiye izni aldı.