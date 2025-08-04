SEC kripto para düzenlemelerinde köklü değişikliğe gidiyor

SEC kripto para düzenlemelerinde köklü değişikliğe gidiyor
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'in açıkladığı 'Project Crypto' girişimi, ABD'yi küresel Blockchain finansının merkezi yapmayı hedefliyor. Bernstein analistleri bu vizyonu "bir SEC başkanından gelmiş en cesur kripto projesi" olarak nitelendirdi. İnisiyatif, eski düzenlemeleri modernize ederek kripto inovasyonunu Amerika'ya geri getirmeyi planlıyor.

Paul Atkins liderliğindeki SEC'in yeni yaklaşımı, kripto sektöründe köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Project Crypto, geleneksel menkul kıymetler düzenlemesini dijital çağa uyarlayarak, daha önce firmaları deniz aşırına süren katı kuralları yumuşatmayı planlıyor.

ABD Project Crypto ile Blockchain Merkezi Olmak İstiyor

Bu dönüşüm, 7/24 piyasalar ve anlık uzlaşma gibi Blockchain teknolojisinin sunduğu avantajları düzenlenmiş finansal sisteme dahil etmeyi amaçlıyor. Bernstein analistlerinin değerlendirmesine göre bu girişim "düzenleyici hendek kavramını altüst eden" köklü bir değişim yaratacak.

Project Crypto'nun en çarpıcı yönlerinden biri, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarını düzenlenmiş sistem içine dahil etmesi olacak. Bu yaklaşım, otomatik piyasa yapıcıları ve tokenlaştırılmış borç verme protokollerinin finansal sistemde faaliyet göstermesini mümkün kılacak.

SEC'in yeni stratejisi, aracı kurumlara tek lisans altında kripto ve geleneksel finansal ürünlerin tamamını sunma imkânı tanıyor. Bu değişiklik, Reg-ATS'den "Reg-Super App"e geçişi sağlayarak, birleşik platformlarda ticaret, staking ve borç vermenin sorunsuz entegrasyonunu mümkün kılacak.

Gary Gensler döneminin aksine, Atkins çoğu kripto varlığının menkul kıymet olmadığını kabul ediyor. Bu yaklaşım, Howey Testi konusundaki karışıklığı gidererek ABD sermaye oluşumunu destekleyecek. SEC artık kripto varlıkları dijital emtialar, stablecoinler ve dijital koleksiyonlar gibi kategorilere ayırmak için daha net kurallar sunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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