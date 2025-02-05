SEC kripto para denetim biriminde köklü değişime gidiyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para denetim birimini küçültürken yeni kurulan görev gücüyle düzenlemelere netlik getirmeyi hedefliyor. Kripto dostu isimlerin göreve gelmesiyle kurumun politikalarında önemli değişiklikler bekleniyor.
SEC'in 50'den fazla avukat ve personelden oluşan kripto para denetim birimi küçülme sürecine girerken, yeni oluşturulan görev gücü kripto varlıkların sınıflandırılması için çalışmalara başladı. Bu değişim, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından kripto para dostu isimleri göreve getirmesiyle hızlandı.
Gensler Sonrası SEC Politikalarında Yeni Bir Sayfa Açılıyor
SEC'in kripto para denetim birimi yeniden yapılanma sürecinde bazı avukatlar ve personel kurumun diğer departmanlarına transfer edildi.
Yeni kurulan kripto para görev gücü, sektörün beklediği düzenleyici netliği getirmek için çalışmalarına başladı. Görev gücü için yeni bir web sitesi açıldı.
Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce, görev gücünün kripto varlıkları sınıflandıracağını ve hangi varlıkların menkul kıymet kapsamına gireceğini belirleyeceğini bildirdi.
Kripto para sektörünün uzun süredir talep ettiği menkul kıymet sınıflandırması konusu, eski Başkan Gary Gensler döneminde yeterince ele alınmamıştı. Trump yönetimi, kripto para dostu Mark T. Uyeda'yı SEC'in geçici başkanı olarak atadı. Komisyonun başına ise kripto paraya desteğiyle tanınan Paul Atkins aday gösterildi.