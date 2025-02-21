SEC, kripto dünyasını sarsacak yeni birim kurdu

SEC, kripto dünyasını sarsacak yeni birim kurdu
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ABD'nin kripto alanında düzenleyici kurumu olan SEC, yeni kurulan "Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi" ile kripto dolandırıcılığına karşı mücadelesini güçlendiriyor. 30 uzmandan oluşan birim, yatırımcıları korumak ve piyasa etkinliğini artırmak amacıyla çalışacak. LIBRA skandalı sonrası alınan bu önlemler, sektördeki güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

SEC, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla yeni bir birim kurarak kripto dolandırıcılığına karşı kararlı bir adım attığını duyurdu. SEC'in"Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi" (CETU), yatırımcıları korumak için önemli bir rol üstlenecek. Bu yeni yapı, özellikle LIBRA gibi skandalların ardından piyasa düzenlemelerini güçlendirecek.

Kripto Dünyasında Güvenlik İçin Yeni Bir Adım

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital dünyada artan suistimallere karşı önemli bir adım attı. Kurum, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla, kripto varlıklar ve Blockchain teknolojisiyle bağlantılı dolandırıcılık vakalarına odaklanacak "Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi"ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Yaklaşık 30 kişilik uzman kadrosuyla faaliyet gösterecek yeni birim, kurumun mevcut "Kripto Varlıkları ve Siber Birimi"nin yerini alacak. Washington DC merkezli avukat Laura D'Allaird'ın yönetimindeki birim, özellikle kayıt dışı kripto varlık teklifleri ve platformlarına yönelik yaptırımların uygulanmasında aktif rol oynayacak.

SEC Başkan Vekili Mark Uyeda, yeni birimin kuruluş amacını açıklarken, yatırımcı güvenliğini sağlamanın yanı sıra inovasyonu destekleyerek sermaye oluşumuna ve piyasa verimliliğine katkı sunacağını vurguladı. Uyeda, teknolojik gelişmeleri kötüye kullanarak yatırımcıları mağdur eden ve sektöre olan güveni zedeleyen unsurlara karşı kararlı bir mücadele sergileneceğinin altını çizdi.

Sahte web siteleri ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarıyla mücadelede uzmanlaşacak birim, son dönemde gündeme gelen LIBRA memecoin skandalı gibi vakaların önüne geçmeyi hedefliyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin desteğiyle öne çıkan LIBRA memecoin olayında yaşanan içeriden bilgi ticareti iddiaları ve perakende yatırımcıların yaşadığı mağduriyet, düzenleyici kurumların daha şeffaf ve etkili denetim mekanizmalarına olan ihtiyacı gözler önüne sermişti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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