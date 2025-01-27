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SEC kripto borsası Kraken'a karşı önemli bir hukuki zafer kazandı

SEC kripto borsası Kraken'a karşı önemli bir hukuki zafer kazandı
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Kraken'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasındaki temel savunma stratejilerinden biri çöktü. Kaliforniya'daki federal mahkeme, kripto borsasının düzenleyici otoritenin yetkisini sorgulayan argümanını reddetti. Ancak borsanın adil bildirim savunması hala geçerliliğini koruyor ve davanın seyrini etkileyebilir.

ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından Kraken, SEC ile süren hukuki mücadelesinde kritik bir yenilgi aldı. Yargıç William Orrick, kripto varlıkların Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisinin enerji piyasası veya öğrenci kredisi borçları kadar büyük olmadığına dikkat çekerek, borsanın önemli sorular doktrini savunmasını reddetti. Bu karar, SEC'in kripto ekosistemi üzerindeki denetim yetkisini güçlendiren önemli bir emsal oluşturdu.

Mahkeme SEC'in Kripto Yetkisini Teyit Etti

SEC'in Kasım 2023'te başlattığı dava sürecinde Kraken, kayıtsız menkul kıymet borsası olarak faaliyet göstermekle suçlanıyordu. Yargıç Orrick, kripto varlıkların Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisinin enerji piyasası veya öğrenci kredisi borçları kadar büyük olmadığına dikkat çekti.

Mahkeme, Kraken'ın "adil bildirim" savunmasını ise geçerli buldu. Bu karara göre SEC'in Howey testinin ikincil piyasa işlemlerine nasıl uygulanacağını açıkça göstermesi gerekiyor.

Karar, SEC'in kripto para sektöründeki denetim yetkisini güçlendirirken, kripto şirketlerinin yasal çerçeve konusundaki endişelerini de yansıtıyor. SEC, kripto dostu Komiser Hester Peirce liderliğinde dijital varlıklar için bir düzenleme çerçevesi geliştiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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