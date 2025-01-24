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SEC komiseri Peirce'in ayrılması kripto sektörünü tedirgin ediyor

SEC komiseri Peirce'in ayrılması kripto sektörünü tedirgin ediyor
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) komiseri Hester Peirce'in kripto görev gücünün başına getirilmesi önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. TD Cowen'ın Washington Araştırma Grubu, bu hamlenin kripto sektörü için kritik olduğunu belirtirken, Peirce'in Haziran'da dolacak görev süresinin endişe verici olduğunu vurguladı.

"Kripto Anne" lakaplı SEC komiseri Hester Peirce'in liderliğindeki görev gücü, kripto endüstrisi için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasının ardından geçici SEC Başkanı Mark Uyeda tarafından duyurulan bu girişim, kayıt ve bilgilendirme gerekliliklerini ele alacak.

SEC Kripto Görev Gücünde Liderlik Krizi

TD Cowen'ın Washington Araştırma Grubu başkanı Jaret Seiberg, görev gücünün kripto sektörü için uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu belirtti. Seiberg'e göre Peirce'in olası ayrılışı projenin geleceğini tehlikeye atabilir.

SEC'in web sitesinde yer alan bilgilere göre Başkan ve komiserlerin görev süreleri bittikten sonra yerlerine yeni atama yapılmadığı takdirde 18 ay daha görevde kalabilecekleri belirtiliyor. Bu düzenleme, Peirce'in görev süresinin uzaması için bir olanak sunuyor.

Kripto para düzenlemeleri konusunda dengeli yaklaşımıyla tanınan Peirce, sektörde yenilikçi çözümleri destekleyen tutumu ile dikkat çekiyor. TD Cowen raporuna göre görev gücünün kurum içinde geniş bir destek bulduğu düşünülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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