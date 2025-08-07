SEC'in staking rehberliği kripto para sektörünü canlandırıyor

SEC'in staking rehberliği kripto para sektörünü canlandırıyor
SEC'in likidite korumalı staking rehberliği kurumsal yatırımcıların 24 milyar dolarlık piyasaya girişini kolaylaştıracak. Emekli maaşı fonları ve varlık yöneticileri artık yıllık yüzde 5-15 getiri elde ederken sermayelerine anında erişebilecek. Bu karar kripto sektörü için tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor ve yeni büyüme döneminin başlangıcı sayılıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yayımladığı rehberlikle kripto sektörünün en kritik sorunlarından birini çözüme kavuşturdu. Likidite korumalı staking (liquid staking) faaliyetlerinin belirli koşullar altında menkul kıymet sayılmayacağı yönündeki karar, kurumsal sermaye için kapıları ardına kadar açıyor.

Kripto Sektörü SEC'in Yeni Yaklaşımıyla Güçleniyor

Likidite korumalı staking, kripto para sahiplerinin varlıklarını Blockchain ağ güvenliği için kilitleyerek ödül kazanırken, aynı zamanda bu kilitli varlıkları temsil eden tokenlar alarak anında işlem yapabilme imkânı sunan sistemdir.

SEC'in kararı, temel faaliyetler "idari veya yönetsel" nitelik taşıdığında ve girişimsel çabadan kaynaklanmadığında, stake edilmiş kripto varlıkları temsil eden makbuz tokenlarının menkul kıymet olmadığını net şekilde belirtiyor.

ZIGChain'in kurucu ortağı Abdul Rafay Gadit, gelişmeyi "kurumsal sermayenin Blockchain ağlarıyla etkileşim kurma biçimindeki temel bir değişim " olarak nitelendirdi. Gadit'e göre düzenleyici belirsizlik nedeniyle daha önce imkânsız olan kurumsal hazine stratejileri artık meşrulaştırıldı.

Oracle protokolü RedStone'un kurucu ortağı Marcin Kazmierczak ise SEC'in duruşunu "kripto sektörü için dönüm noktası anı" şeklinde değerlendirdi. DeFi piyasasının üç yıllık zirve olan 153 milyar dolara yükselmesi bu düzenleyici netliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ethereum üzerindeki likidite korumalı restaking toplam kilitli değeri 2024 yılında 284 milyon dolardan 17,26 milyar dolara sıçrama yaptı.

