SEC'in kripto para değişikliklerinin gerçek etkisi henüz başlamadı

SEC'in kripto para değişikliklerinin gerçek etkisi henüz başlamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitwise baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, SEC başkanı Paul Atkins'in Blockchain konuşmasını kripto hakkında okuduğu en umut verici belge olarak nitelendirdi. Hougan, Atkins'in vizyonunun piyasalarda henüz tam fiyatlanmadığını belirterek yatırımcıları büyük bir fırsata uyardı. DeFi sektöründe 100 kata varan büyüme bekleniyor.

Paul Atkins'in geçtiğimiz ay sonunda yaptığı konuşma, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bitwise'ın baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, bu konuşmanın onu şaşırttığını ve piyasaların bu vizyonu tam kavrayamadığını belirtti.

Matt Hougan Kripto Yatırımcılarına Fırsat Uyarısı Yaptı

Hougan, Atkins'in konuşmasını "kripto hakkında okuduğum en boğa belge" olarak tanımladı. Bitwise analisti, "Bu belgeyi okuyup da sermayenizin önemli bir kısmını kriptoya tahsis etmek istememek hayal edilemez." dedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Atkins, konuşmasında tüm varlıkların halka açık Blockchain ağlarına geçeceğini öngördü. Hougan bu durumun Blockchain'ler için büyük büyüme fırsatı yaratacağını ifade etti.

Çoklu hizmet platformu konsepti de Atkins'in vizyonunda önemli yer tutuyordu. Hougan, Coinbase ve Robinhood gibi şirketlerin bu alanda 1 trilyon doları aşan değere ulaşabileceğini söyledi.

DeFi sektörü de yeni düzenlemelerden büyük fayda sağlayacak. Gary Gensler döneminde düşmanca tutumla karşılaşan DeFi projeleri, şimdi daha net kurallarla 10-100 kat büyüme gösterebilir.

Project Crypto girişimi de SEC'in yeni yaklaşımının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu proje, net düzenlemeler oluşturmayı hedefliyor.

Hougan, yatırımcıların "daha büyük düşünmesi" ve "daha hızlı zaman çizelgesine geçmesi" gerektiğini belirtti. Uzmana göre, eğer bu değişiklikler henüz hesaplanmamışsa, kripto piyasalarında büyük hareket bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu

İtirafçı olan iş insanından İmamoğlu'nu zora sokacak sözler
Kayıp vakası 'seri katil' dosyasına dönüştü! Şüphelinin evinde 5 kişinin DNA izleri bulundu

Türkiye'de "seri katil" vakası! Evinden 5 kişiye ait DNA çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti

Gelinin mehir talebini duyan imam kayıtsız kalamadı
title