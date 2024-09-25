SEC'in kripto düzenlemelerine Kongre'den sert tepki

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, diğer dört komisyon üyesi ile ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde kripto para birimlerine yönelik düzenlemeleri tartışmak üzere sorgulandı. Gensler'in agresif düzenleyici yaklaşımları ve politika belirsizlikleri, kripto para sektörü savunucuları ve politikacılar tarafından eleştirildi. Bu durum, SEC'in piyasalara yönelik yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine dair tartışmaları alevlendirdi.

Kripto Düzenlemelerinde SEC Ve Kongre Arasındaki Gerilimler Artıyor

ABD'de gerçekleşen Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi oturumu, kripto para düzenlemeleri konusunda sert tartışmalara sahne oldu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler ve diğer dört komisyon üyesi, milletvekillerinin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

Oturumda, SEC'in dijital varlıklara yönelik tutumu mercek altına alındı. Kongre üyeleri, özellikle Gensler'in agresif düzenleyici yaklaşımını hedef aldı. Bu durum, kripto sektörü temsilcileri ve bazı siyasetçilerin uzun süredir dile getirdiği politika belirsizliği iddialarını güçlendirdi.

Komisyon üyesi Hester Peirce, kurumun Ethereum gibi Blockchain tabanlı para birimlerine ilişkin net olmayan politikalarından duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Peirce, "Kripto jetonlar doğaları gereği menkul kıymet değildir. SEC'in bu tür genellemelerle piyasa denetimini zayıflattığını düşünüyorum." dedi.

Temsilci French Hill, SEC'i yasal olmayan yollarla kripto düzenlemeleri oluşturmakla suçladı. Hill, "SEC, Kongre'nin yetkisini aşıyor. Bu tutum devam ederse, Kongre kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmak zorunda kalabilir." uyarısında bulundu.

Bir diğer eleştiri de Temsilci Tom Emmer'den geldi. Emmer, Gensler'i "kripto varlık güvenliği" gibi yasal dayanağı olmayan terimler icat etmekle suçladı. SEC, son dönemde bu tür ifadeleri kullanmaktan kaçınacağını açıkladı.

Toplantıda ayrıca SEC personelinin dijital varlık borsalarıyla ilgili kayıt süreçlerinde iletişimsiz kaldığı ve bazı kuruluşlara gizli istişareler sonucu muafiyetler tanıdığı iddiaları gündeme geldi. Özellikle Bank of New York Mellon gibi büyük saklama bankalarına verilen SAB 121 muafiyetleri, haksız rekabet tartışmalarını alevlendirdi.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, Gensler'i SEC içindeki personel alımı ve terfilerde siyasi önyargılı davranmakla da suçladı. Gensler'in bir sonraki ifadesinin ertelenmesi ve yeni bir tarih belirlenememesi, konunun daha da karmaşıklaşmasına neden oldu.