SEC ilk Solana Stake ETF'sini onayladı

ETF sektöründe beklenmedik bir gelişme yaşandı. REX Shares'in stake edilebilir Solana ürünü için kullandığı yaratıcı düzenleyici yaklaşım ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylandı. ETF Store başkanı Nate Geraci'nin benzersiz hukuki strateji olarak tanımladığı bu strateji, geleneksel ETF başvuru süreçlerine yeni imkân sağlıyor ve sektörde yeni bir emsal yaratıyor.

REX Shares Solana Staking ETF'sini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

ETF analisti Eric Balchunas, REX Shares'in SEC'e sunduğu güncellenmiş dosyanın tamamen onaylandığını ve yakın zamanda piyasaya sürülme için gerekli tüm adımların tamamlandığını açıkladı. Balchunas, "Rex ayrıca tamamen eksiksiz bir şekilde güncellenmiş bir izahname de sundu. Hepsini toplarsak, yakın zamanda piyasaya sürülmesi için tüm sistemlerin hazır olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

ETF Store başkanı Nate Geraci, SEC'in REX Shares'in inanılmaz derecede nadir özel şirket yapısına açık olduğunu belirtti. Bu yapı, SEC'in daha önce "ETF kuralı" olarak bilinen 6C-11 kuralıyla çeliştiğini öne sürdüğü bir sistemdi. Geraci, "Yenilikçi yasal çerçevelerle devam etmeyi uygun buluyorlar" dedi.

ETF analisti James Seyffart, REX Shares'in Solana stake etme ETF'si önerisini yapılandırma şeklinin "ETF dünyasında son derece ender " olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, diğer kripto ETF sağlayıcılarının çoğunun stake etme önerileri için kullandığı ve hepsinin hâlâ SEC'den karar beklediği standart 19b-4 başvuru sürecini atlıyor.

REX Shares, REX-Osprey SOL ve stake etme ETF'sinin Solana'nın performansını takip ederken zincir üstü staking yoluyla getiri sağlamak üzere tasarlandığını açıkladı. Firma, "Getiri sağlayan kripto maruziyetinin yeni bir çağı burada" ifadelerini kullandı.

Stake etme özelliği, sektördeki birçok ETF gözlemcisi tarafından uzun zamandır beklenen bir özellik olmuştu. BlackRock'ın kripto para başkanı Robbie Mitchnick, 20 Mart'ta firmanın Ether ETF'sini "muazzam bir başarı" olarak tanımlamıştı. Ancak Mitchnick, ETF'nin stake etme olmadan "eksik kaldığını" kabul etmişti.