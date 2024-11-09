SEC Ethereum ETF opsiyonları için süre istedi

Kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. SEC'in spot Ethereum ETF opsiyonları konusundaki bu yeni yaklaşımı, kurumun düzenleyici rolünü nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Piyasanın geleceği için kritik önem taşıyan bu süreç, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Ethereum ETF Opsiyonları İçin Kritik Süreç

SEC, yaptığı açıklamada kararını erteleme gerekçesini Menkul Kıymetler Borsası Yasası kapsamında daha detaylı analiz ihtiyacı olarak açıkladı. Kurum, özellikle yasanın piyasa güvenliği konusundaki endişelerini belirtti.

NYSE American LLC'nin 7 Ağustos'ta sunduğu öneri, üç önemli ürünü içeriyor. Bunlar Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust ve Grayscale Ethereum Mini Trust olarak listeleniyor. Ayrıca BlackRock'ın iShares Ethereum Trust (ETHA) başvurusu da değerlendirmeye alındı.

Ethereum ETF'leri son dönemde önemli bir talep görüyor. Perşembe günü kaydedilen 466,39 milyon dolarlık işlem hacmi ve 79,74 milyon dolarlık net para girişi, bu ilginin somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

SEC'in son yaklaşımı, kripto para piyasalarındaki düzenleyici çerçevenin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kurumun yatırımcı güvenliği konusundaki hassasiyeti, sektörün geleceğini belirleyen temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor.